Alexander Holtz har gjort succé i AHL efter att JVM avbröts.

Nu prisas han som månadens rookie i farmarligan efter att ha gjort 13 poäng på tio matcher under januari.

Under Junior-VM i Kanada var Alexander Holtz en av de ledande spelarna för Sverige innan mästerskapet avbröts efter endast två matcher där ex-djurgårdaren stått för ett mål och en assist.

Efter JVM fick Holtz göra en match i NHL men flyttades sedan tillbaka ner till farmarlaget Utica Comets i AHL.

Där har det blivit succé för Alexander Holtz som producerat på toppnivå sedan han skickade tillbaka ner till AHL-laget.

På tio matcher under januari månad sköt han fem mål och 13 poäng och under tisdagen meddelar ligan nu att den svenske 20-åringen prisas som månadens bästa rookie efter framgången.

Take a bow! @Condors forward Seth Griffith, @UticaComets rookie Alex Holtz and @AHLIslanders goalie Jakub Skarek are our league award winners for January.



