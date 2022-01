Börje Salmings gamla tränare har avlidit

Mike Nykoluk var huvudtränare för Toronto Maple Leafs i början på 80-talet. Under måndagen kom beskedet att han har somnat in vid 87-års ålder.

Under fyra säsonger hade den svenska legendaren Börje Salming Mike Nykoluk som tränare.

Under måndagen kunde Toronto Maple Leafs berätta att den förre NHL-tränaren och -spelaren har avlidit.

We are deeply saddened to learn of the passing of Mike Nykoluk.



Mike captained the 55 Memorial Cup winning Marlies before going on to play 32 games for the Maple Leafs. He later served as the Maple Leafs head coach for 4 seasons, from 1981-84.



Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/Yk4dWMlA45