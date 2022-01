Wallin om Mitell-uppgifterna: "Har flera processer igång"

Johan Pennerborn ser ut att få lämna tränarjobbet i Färjestad till nästa säsong. Han uppges i sin tur att ersättas av NHL-meriterade Tomas Mitell.

– Vi har flera processer igång men vill inte kommentera något, säger Färjestads sportdirektör Rickard Wallin till Värmlands Folkblad.

Under gårdagen kunde Sportbladet avslöja att Tomas Mitell tar över som huvudtränare i Färjestad till nästa säsong. Enligt tidningen ska Mitell vara överens om ett treårskontrakt med Karlstadsklubben.

41-åringen fick, tillsammans med huvudtränaren Jeremy Colliton, sparken av Chicago Blackhawks efter en svag säsongsinledning för klassikerklubben.

– Jag kommenterar ogärna saker inför nästa säsong, vi är mitt uppe i en. Men vi har flera processer igång med både spelare och ledare inför nästa säsong. När den här är över och allt är klart kommunicerar vi det, säger Färjestads sportdirektör Rickard Wallin till Värmlands Folkblad.

PENNERBORN FINNS MED I PROCESSEN

Vidare berättar Wallin att nuvarande tränaren Johan Pennerborn har klubbens största förtroende och “finns med i processen inför nästa säsong”.

– Som jag sagt tidigare har vi några spår som vi håller på och utvärderar och ställer mot varandra. Det är inte konstigt att det blir rykten och namn dyker upp, säger Wallin.

Tomas Mitell har tidigare varit assisterande tränare i Västerås och Mora samt huvudtränare i AIK innan han 2019 anställdes som Jeremy Collitons högra hand i Chicago Blackhawks. Totalt var 41-åringen verksam i Blackhawks organisation i två och en halv säsong.

Under Rickard Wallins ledning har Färjestad tidigare plockat in C Mores tidigare hockeyanalytiker Erik Wilderoth på ledarsidan.

