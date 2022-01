I natt blev Henrik Lundqvist cementerad i New York Rangers när hans tröja hissades till taket i Madison Square Garden.

Han hyllades inför en fullsatt arena i New York.

– Jag är så tacksam för vad den här klubben gjort för mig, sade Lundqvist i sitt tal under ceremonin.

Så hänger tröjan där, till slut.

Inför nattens möte mellan New York Rangers och Minnesota Wild hyllades Henrik Lundqvist inför fullsatta läktare i Madison Square Garden när hans tröja nummer 30 hissades till taket inne i den klassiska arenan.

Supportrar, tidigare lagkamrater, familj och vänner hade samlats för att hylla den svenske målvaktslegendaren.

– När jag blickar tillbaka på de 15 åren jag hade här så är inte segrarna eller personliga framgångar det jag är mest nöjd med, det är engagemanget jag känt för New York Rangers och det engagemang de visat mig. Jag kommer tillbaka till en känsla. Jag är så tacksam för vad den här klubben gjort för mig, sade Lundqvist i nattens tal under den mäktiga ceremonin.

“EN FANTASTISK ERFARENHET”

Innan Lundqvist nummer 30 åkte upp i taket i Madison Square Garden och han förevigades i New York Rangers historia så fick han ta emot gåvor. Däribland en elgitarr från tennislegendaren John McEnroe, vinflaskor från Rangers lagkaptener samt puckar från samtliga de 70 nollor som Lundqvist höll under sin 15-åriga Rangers-karriär.

– Jag är så glad som får den här stunden att tacka min familj och vänner, men framförallt är jag glad för att tacka er (supportrarna). Ni har stöttat mig genom hela min karriär. Det har varit en fantastisk erfarenhet som gett mig så mycket glädje och ni har definitivt varit en stor del i att min resa blev så speciell. Tack, sade Lundqvist.

Lundqvist är Rangers meste målvakt (887 matcher), har flest segrar (459 segrar), nollor (64 nollor) och bäst räddningsprocent bland de Rangers-målvakter som spelat över 100 matcher (91,8 procent).

VÄNNEN BLEV MATCHVINNARE

Den efterföljande matchen, då?

Tja, det gick ungefär som det brukar för hemmalaget efter en stor ceremoni inför matchen – med en förlust.

Minnesota Wild, med Lundqvist gode vän Mats Zuccarello i laget, vände ett 0–2-underläge till 3–2 efter att norrmannen stått för ett mål och en assist i matchen.

– Det var en perfekt dag, säger Zuccarello till NHL.com.

– Att få vara här på “Hanks” dag, att få träffa honom och hans familj… På grund av covid så har jag inte sett honom eller hans familj på länge. Det var en fantastisk dag i går. I kväll var det väldigt känslosamt och en fin ceremoni.

New York Rangers – Minnesota Wild 2–3 (2–0, 0–2, 0–1)

New York: Barclay Goodrow (10), Chris Kreider (30).

Minnesota: Kevin Fiala (12), Mats Zuccarello (13), Frederick Gaudreau (3).

Se höjdpunkter från ceremonin i videospelaren ovan.