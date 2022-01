Evande Kane hamnade till slut i Edmonton Oilers efter en stökig höst och att San José Sharks vid årsskiftet brutit kontraktet med honom.

Nu vill han få en andra chans och uppmanar alla runt Edmonton att komma in i den nya situationen öppensinnade.

– Låt mig göra det jag är bäst på, lära känna mig på isen, utanför isen, i samhället och se vad jag har att föra till bordet, sa han till The Hockey News under gårdagen.

Tidigare i veckan lade NHL ner utredningen mot Evander Kane, vilket öppnade för att han kunde ansluta till en ny klubb efter kontraktsuppbrottet i San José Sharks.

Det uppgavs finnas flera intressenter på marknaden och flera NHL-lag ska ha hört sig för om Kane, men till slut föll valet på Edmonton Oilers. Redan innan Kane hade skrivit på för Edmonton berättade lagets general manager öppet om lagets intresse för den skandalomsusade stjärnan och var då tydlig med att han kunde tänka sig att ge Kane en andra chans.

– Jag tror på andra chanser. Det är svårt att vara perfekt... vi är alla människor. Vi alla gör misstag. En del gör stora misstag, vissa gör små misstag, men det är svårt att vara perfekt, sa han på en presskonferens.

“FÖRSTÅR NARRATIVET”

Evander Kane svarade under gårdagen på frågor om sin nya tillvaro och fick då berätta om hans tankar kring en “andra chans”.

– Jag förstår narrativet och det är lätt att se på mig bara som den som alltid har har varit störande eller vad inte. Att säga att jag inte kom överens med alla i omklädningsrummet skulle vara bara otroligt falskt. Mindre än en handfull killar. Men det går åt båda hållen, när det kommer läckor från omklädningsrummet och media skulle jag inte säga att det nödvändigtvis är ett bra aktivt ledarskap eller att vara en produktiv lagkamrat, berättar han för The Hockey News.

“LÅT MIG GÖRA DET JAG ÄR BÄST PÅ”

Vidare förklarar Kane, som under fjolårssäsongen gjorde en av karriärens bästa säsonger, att alla runt Edmonton ska vara öppensinnade till den nya situationen.

– Jag skulle uppmuntra dem att komma in med ett öppet sinne och att låta mig göra det jag är bäst på, lära känna mig på isen, utanför isen, i samhället och se vad jag har att föra till bordet, sa han fortsättningsvis.

Det återstår nu att se vad stjärnan kan komma att leverar i Edmonton, men det är helt klart så att han besitter en stor mängd talang på isen. Under fjolårssäsongen noterades han för 49 poäng (22+27) på 56 spelade matcher och var med det San Josés bäste poängplockare.

