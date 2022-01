Tungt skadebesked för Nathan MacKinnon

Nathan MacKinnon sänktes av en tackling från Taylor Hall. Nu står det klart att han missar de kommande matcherna och är ett frågetecken för All Star-matchen.

Det var efter en tackling från hans gamle Hart Trophy-konkurrent Taylor Hall som Colorados superstjärna Nathan MacKinnon slogs blodig.

Nu har ett skadebesked kommit kring MacKinnon. Colorado Avalanche-tränaren Jared Bednar säger under en presskonferens på fredagskvällen att MacKinnon ådragit sig en hjärnskakning och en fraktur i ansiktet. Han kommer därför missa de tre matcherna som väntar innan All Star-brejket och är också ett stort frågetecken i All Star-matchen.

Nathan MacKinnon har gjort 43 poäng på 31 matcher den här säsongen. Bara fyra spelare har ett högre poängsnitt än den forne draftettan.

TV: Se tacklingen på Nathan MacKinnon