För drygt tre veckor sedan höll hockeysverige andan efter de otäcka bilderna på Rögleforwarden Anton Bengtsson i CHL-mötet mot Frölunda. Under torsdagen var Bengtsson tillbaka i spel igen när laget föll borta mot Örebro.

– Helt underbart att kunna vara tillbaka nu, säger Bengtsson till Hockeysverige.

Det var i det andra mötet av CHL-semifinalen mot Frölunda den 11:e januari som Rögleforwarden Anton Bengtsson fördes ut på bår efter en otäck kollision.

Hela hockeysverige höll då andan – innan beskedet kom att Bengtsson var okej efter att ha först till sjukhus.

Och under torsdagsaftonens bortamöte mot Örebro kunde den 28-årige forwarden göra efterlängtad comeback efter hjärnskakningen som han drabbades av till följd av smällen.

– Det var verkligen fantastiskt kul, jag är otroligt glad att jag mår så pass bra och att det har gått så bra som det har gjort. Det var en obehaglig smäll att se i efterhand, men helt underbart att kunna vara tillbaka nu, säger Bengtsson till Hockeysverige.se med en varm ton i rösten.

Hur har rehabeliteringsprocessen sett ut för dig efter smällen?

– Under de första dagarna var jag hemma för att verkligen känna efter så att jag mådde bra. Sedan kunde jag successivt tränat lätt och ökat dosen under varje dag utan att åka på några bakslag. Jag tror att jag har haft tur.

Anton Bengtsson kunde under torsdagen göra comeback efter den otäcka hjärnskakningen. Foto: Johan Bernström/BILDBYRÅN.

“LITE SYRGAS IDAG”

Comebacken slutade dock i moll denna kväll för gästerna som fick se sig besegrade med 4–1 i Behrn Arena.

– Vi spelade okej i ungefär två perioder och skapade tillräckligt mycket för att kunna vara med och vinna den här matchen. Sedan tycker jag att de kom ut lite starkare i den tredje perioden där de också fick två snabba mål. Då gick luften lite ur oss även om vi försökte genom att plocka målvakten där mot slutet när vi fick powerplay. Men vi fick inte riktigt till det idag, men vi får ta med oss de två första perioderna härifrån.

Hur kändes det spelmässiga för dig därute efter frånvaron?

– Det kändes som vanligt igen även om det var lite syrgas idag när man inte har spelat på ett tag och inte kunnat träna riktigt på det sättet heller. Man tappar det då rätt snabbt, där kände jag att jag inte riktigt var i den formen så där har jag lite att jobba upp.

Rögle kom till matchen med en lång radda av tunga avbräck på nyckelpjäser så som Dennis Everberg, Tony Sund, Éric Gélinas och Ryan McKiernan.

Anton Bengtsson fick träffa en del av släkten efter matchen i Örebro. Foto: Andreas Lundskog

“FANTASTISKT KUL”

Laget fick därmed matcha in Oskar Asplund och Viktor Grahn som lånats in från Hockeyallsvenskan till backuppsättningen. Även en rad juniorer fick chansen till större mängd speltid under matchens gång.

– Det blir en utmaning där vi fick låna inViktor Grahn och Oskar Asplund som jag tyckte gjorde det bra. Sedan hade vi många juniorer som gjorde det bra. Det kul att se våra juniorer som verkligen vågar spela därute. Det gäller att andra killar försöker ta mer ansvar och steppa upp.

Laget har nu chans till en snabb revansch när två heta back to back-möten mot ärkerivalen Malmö väntar under helgen.

– Det kommer att bli skitkul, även om man hade önskat att det skulle vara fullsatt på läktarna. Men de matcherna ska bli fantastiskt kul att få spela.

TV: “När jag ser forwardsidan känner jag snark”

Matchrapporter: Efter förlustsviten: Seger igen för Örebro Hockey – 4-1 mot Rögle Frölunda vann hemma mot Rögle Rögle vann mot Linköping hemma – avgjorde i förlängningen Seger för Färjestad efter avgörande i förlängningen mot Rögle Rögle besegrade Oskarshamn och toppar nu tabellen