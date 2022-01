Jacob Panetta sparkades av Jacksonville Icemen efter sin rasistiska gest mot Jordan Subban.

Nu meddelar ECHL också att Panetta stängs av från spel i ligan resten av säsongen.

I helgen skakades ECHL av en rasistskandal då Jacob Panetta gjorde rasistiska gester bakom ryggen på Jordan Subban, lillebror till New Jersey Devils-backen P.K. Subban, i en match mellan Jacksonville Icemen och South Carolina Stingray.

Efteråt fick Panetta sparken av Jacksonville Icemen.

“Han var för mycket av en fegis för att våga slåss mot mig. Så fort jag vände ryggen till började han göra apgester så jag slog honom på käften flera gånger om och han gömde sig som den fegis han är”, skrev Subban på Twitter tidigare i veckan om incidenten.

Racist monkey gesture from Jacob Panetta towards Jordan Subban leads to as ass kicking. You can see Panetta’s teammates actively not assisting him as they know it’s deserved. He deleted his social media immediately following the game. pic.twitter.com/ohEpNXzUDr