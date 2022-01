Under gårdagen rapporterade TSN-reportern Darren Drager att OS-trupperna utökas så att varje lag får ta med sina sex reservspelare.

Hur detta kommer fungera i praktiken är fortfarande osäkert.

– Vi håller på och jobbar med våra möjligheter och det är ett pågående arbete, skriver förbundskapten Johan Garpenlöv i ett meddelande till Hockeysverige.se.

Under gårdagen rapporterade TSN-reportern Darren Drager att IIHF utökat OS-trupperna så att varje landslag får ta med sig de sex utvalda reservspelarna till Peking.

Det kommer att fungera som upplägget med NHL:s taxi squad och skulle en spelare skadas eller drabbas av Covid-19 under spelens gång kan en av de sex reserverna då kliva in och ersätta. Under gårdagen kommenterade Svenska Ishockeyförbundets landslagschef Olof Östblom de nya uppgifterna.

– Just nu vill vi ha mer information. Den korta informationen vi har nu är att de ska bo på ett covidsäkrat hotell utanför OS-byn, men sedan behöver vi veta om de exempelvis får vara med och träna och hur ska såna här byten ske, och så vidare, säger landslagschefen Olof Östblom till TT och fortsätter:

– I nästa steg finns det frågor om det finns spelare som är beredda att göra det här och hur man gör det här upplägget smittsäkert.

“JOBBAR MED VÅRA MÖJLIGHETER”

Hur upplägget kommer att se ut i praktiken är ännu oklart och många frågetecken kvarstår dagen efter beskedet. Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv är även han osäker på hur detta kommer att fungera under spelen.

“Vad det gäller OS-reserver så är det många frågetecken fortfarande. Vi håller på och jobbar med våra möjligheter och det är ett pågående arbete”, skriver han till Hockeysverige.se i ett sms.

I och med att samtliga lag i hockeyturneringen nu kan komma att ta med ytterligare sex spelare riskerar flera SHL-lag att tappa spelare till OS. Vilka spelare som har tagit plats i Tre Kronors reservtrupp är ännu oklart.

