Timrå fortsätter sin jakt på att komma upp på säker mark igen.

Efter kvällens 3-1-seger över Linköping ligger de nu endast en poäng bakom Malmö i kampen om att undvika kvalspel.

– Det känns som att vi är på gång med något bra nu, säger segerskytten Viktor Lodin till C More.

Det börjar tajta till rejält runt kvalstrecket.

Timrå fortsätter sin fina form och tar fjärde raka hemmasegern för att sätta rejäl press på Malmö i bottenstriden av SHL.

Under måndagskvällen var det Linköping som var på besök i Medelpad och hemmalaget Timrå tog ledningen efter knappa nio minuters spel då Erik Walli Walterholm bröt sin måltorka och skickade in pucken bakom Marcus Högberg efter passning från Ty Rattie.

Bara 40 sekunder senare stod dock Linköping för ett nästan identiskt mål då Arvid Costmar kunde raka in pucken bakom tidigare LHC-målvakten Jacob Johansson efter passning från Alexander Johansson.

Den andra perioden blev mållös men inte utan händelser. Bland annat en situation uppmärksammades då Per Svensson såg ut att få en crosschecking i ansiktet av Vilmos Galló och Timrå ville att domarna skulle döma matchstraff.

Vilmos Galló åker ut 2 minuter efter denna situation med Per Svensson. #SHL #timraik #lhchockey

🎥 C More pic.twitter.com/oQhgIxPDxU