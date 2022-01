Christian Folin knuffade Dale Weise in i sargen vilket kickstartade ett slagsmål mellan Nicklas Lasu och Brian Cooper.

Det hela slutade med att Folin, Lasu och Cooper alla fick matchstraff.

Det blev minst sagt stökigt i slutet av den första perioden mellan Oskarshamn och Frölunda i Be-Ge Center.

Det hela börjar med att nyuttagne OS-backen Christian Folin knuffade Dale Weise in i sargen så att kanadensaren blev liggande.

Därefter startade ett stort gruff mellan de båda lagen och hetast var Brian Cooper och Nicklas Lasu. Duon började nämligen slåss och delade ut flera slag mot varandra, med handskarna på.

Efter ett längre avbrott pratade domarna ihop sig och de dömde sedan ut tre matchstraff. Folin åker ut för en crosschecking på Dale Weise medan Nicklas Lasu och Brian Cooper båda får lämna matchen för fighting.

Lasu, Cooper och Folin åker på matchstraff ❌ pic.twitter.com/HGP9eOBuv1 — C More Hockey (@cmorehockey) January 22, 2022

”HAR SVÅRT ATT SE VAD HAN SKA GÖRA ANNORLUNDA”

I periodpausen kommenterade Elmer Söderblom smällen som Folin gav Weise.

– Det är tråkigt när det blir sådana situationer. Samtidigt tycker jag att alla borde tänka på att vara beredd där nära sargen så att man skyddar sig själv där, säger Söderblom till C More.

Roger Rönnberg är inne på samma spår som Söderblom.

– Om man kastar sig in framför Folin i ett sarghörn då måste man vara redo att ta emot den kraften som kommer i ryggen och det är tyvärr inte Oskarshamnspelaren så han får en duktig smäll. Jag har svårt att se vad Folin ska göra annorlunda som hockeyback i det läget, säger Rönnberg till C More.

Matchen pågår och ställningen är 3-3 i den andra perioden.

