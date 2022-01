Axel Jonsson Fjällby flyttades ner till AHL i november.

Nu kallas dock “Jägarn” tillbaka upp till NHL igen av Washington Capitals.

I höstas fick Axel Jonsson Fjällby chansen av Washington Capitals då han flyttades upp och fick spela sina åtta första matcher i NHL.

Den 23 november skickades dock “AJF” tillbaka ner till farmarligan och därefter har han spelat för AHL-laget Hershey Bears.

Nere i farmarlaget har Jonsson Fjällby imponerat stort då det har blivit sju mål och 14 poäng på 17 matcher sedan han flyttades tillbaka ner. 23-åringen från Värmdö går mot sin bästa AHL-säsong i karriären då totalt har skjutit tio mål och 21 poäng på 26 matcher den här säsongen.

Nu belönas “Jägarn” för sitt fina spel då Washington Captials nu går ut med att de kallar upp honom till NHL-laget igen där han kommer att ingå i lagets taxi squad till att börja med.

NEWS | The Washington Capitals have recalled forward Axel Jonsson-Fjallby from the Hershey Bears and have assigned him to the taxi squad.#ALLCAPS | @FTX_Official https://t.co/uhVaXwcV68