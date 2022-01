Patrik Berglund har stått klubblös sedan kontraktet i Brynäs bröts ömsesidigt.

Nu har han dykt upp på en träning med Hockeyettan-klubben Surahammar som inte stänger några dörrar.

– Skulle han tycka att det känns okej att lira med oss så hittar jag gärna en lösning på det, säger lagets sportchef Jörgen Mähler till Vestmanlands Läns Tidning.

Patrik Berglund har inte spelat en match sedan han var med och kvalade kvar Brynäs i SHL under fjolårssäsongen. Efter säsongen bröts kontraktet ömsesidigt mellan honom och Brynäs, vilket har lett till att han fortsatt står klubblös.

Men så kanske inte fallet blir länge till.

Under dagen har han varit och tränat med Hockeyettan-klubben Surahammars IF, där hans vän David Lidström spelat under hela säsongen. För Vestmanlands Läns Tidning berättar sportchefen Jörgen Mähler nu om Berglunds ispass med laget.

– Han och David Lidström är kompisar. Sen vad det leder till... jag vill inte slå på några stora växlar. Men självklart sa vi att han är välkommen. Om inte annat i utbildningssyfte och komma med input. Han har ju en stor ryggsäck med erfarenhet. Så lite rutin och tips och trix. Det som var syftat egentligen.

“HITTAR GÄRNA EN LÖSNING”

Ingenting är klart och sportchefen säger att det just nu bara är rena spekulationer. Trots detta står det klart att det finns ett intresse från Mähler att plocka in Berglund.

– Det vore väl konstigt annars. Skulle han tycka att det känns okej att lira med oss så hittar jag gärna en lösning på det, berättar han för VT.

Under fjolårssäsongen i Brynäs noterades den 33-årige centern för 13 mål och 14 framspelningar på 45 spelade matcher.

TV: Spelarna som kan gå från Allsvenskan till SHL

Matchrapporter: Surahammar starkast i straffläggningen – vann borta mot Bodens HF Surahammar vann borta mot Piteå Hudiksvall Hockey vann tidiga seriefinalen mot Surahammar med 5-3 Stark defensiv när Surahammar vann mot Forshaga Ryck i sista perioden avgjorde för Surahammar hemma mot Borlänge