För andra gången den här säsongen var Magnus Chrona omutlig mellan University of Denvers stolpar. Under natten till måndag, svensk tid, räddade den storvuxne målvakten samtliga 31 skott i 4–0-segern över University of Nebraska-Omaha.

Efter att ha lämnat Skellefteås J20-lag inför säsongen 2019/20 har Magnus Chrona representerat University of Denver, där han ersatte den nuvarande HV71-målvakten Filip Larsson mellan stolparna.

Chrona, som draftades av Tampa Bay Lightning 2018 och trejdades till San Jose Sharks våren 2021 i utbyte mot Fredrik Claesson, har den här säsongen varit collegelagets givna förstemålvakt och spelat 18 av 20 matcher för laget.

I natt inkasserade den storvuxne svensken sin andra nolla för säsongen, då han var omutlig mellan stolparna i 4–0-segern över University of Nebraska-Omaha. Totalt räddade Chrona 31 skott i en match som annars präglades av utvisningar, där lagen ådrog sig inte mindre än tio utvisningar vardera.

Chrona står noterad för en räddningsprocent på 90,9 procent efter 18 spelade matcher i NCAA den här säsongen.

FLER STORSPELANDE SVENSKAR

Det var fler svenska målvakter som visade framfötterna i collegeligan under den gångna helgen. Frölunda-bekantingen Ludvig Persson räddade inte mindre än 50 skott när Miami University spelade oavgjort (2–2) med University of Minnesota-Duluth.

Persson hade en liknande match mot just Minnesota-Duluth förra säsongen, där han räddade 55 av 57 skott när Miami University föll med 1–3.

Den 22-årige göteborgaren är inne på sin andra säsong med Miami University.

På annat håll räddade en annan Frölundabekanting, den tidigare JVM-målvakten Erik Portillo, 44 skott när Michigan uddamålsbesegrade Penn State med 4–3.

De 44 räddningarna är det mesta som Portillo noterats för i en och samma match under sin hittills tvååriga collegekarriär.

