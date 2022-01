Beskedet: Tre svenskar till All star-helgen

Backarna Victor Hedman och Rasmus Dahlin samt forwarden Adrian Kempe. Där har ni de tre svenskar som blivit uttagna till All Star-helgen i Las Vegas.

NHL:s OS-medverkan ställdes in - men All Star-helgen ser ut att genomföras som planerat i Las Vegas i början av februari. I natt presenterades också de fyra lag som ska göra upp i den numer traditionsenliga tre mot tre-turneringen - och i den än mer traditionstyngda skills competition-tävlingen.

När lagen meddelades fanns tre svenskar med. Buffalos Rasmus Dahlin är en av backarna i Atlanticdivisionens lag - och får där chansen att spela tillsammans med Victor Hedman.

Metropolitanlaget och Centrallaget är svensklösa - men i Pacific Divisions laguppställning hittar vi Los Angeles Adrian Kempe.

Ytterligare en spelare per division ska röstas fram av fansen i konceptet “Last man in” och där finns ytterligare tre svenskar finns på valbar plats: Mika Zibanejad, Jesper Bratt och succérookien Lucas Raymond. Någon av dem skulle alltså kunna väljas in till att få vara med under All Star-helgen.

Lagen i sin helhet

Atlantic:

Målvakter: Jack Campbell (Toronto), Andrei Vasilevskij (Tampa).

Backar: Rasmus Dahlin (Buffalo), Victor Hedman (Tampa),

Forwards: Auston Matthews (Toronto), Drake Batherson (Ottawa), Patrice Bergeron (Boston), Jonathan Huberdeau (Florida), Dylan Larkin (Detroit), Nick Suzuki (Montreal)

Metropolitan:

Målvakter: Frederik Andersen (Carolina), Tristan Jarry (Pittsburgh)

Backar: Adam Fox (NY Rangers), Adam Pelech (NY Islanders), Zach Werenski (Columbus),

Forwards: Alex Ovetjkin (Washington), Sebastian Aho (Carolina), Claude Giroux (Philadelphia), Jack Hughes (New Jersey), Chris Kreider (New York Rangers)

Central:

Målvakter: Juuse Saros (Nashville), Cam Talbot (Minnesota)

Back: Cale Makar (Colorado),

Forwards: Nathan MacKinnon (Colorado), Kyle Connor (Winnipeg), Alex DeBrincat (Chicago), Kirill Kaprizov (Minnesota), Clayton Keller (Arizona), Jordan Kyrou (St Louis), Joe Pavelski (Dallas)

Pacific

Målvakter: Thatcher Demko (Vancouver), John Gibson (Anaheim)

Back: Alex Pietrangelo (Vegas)

Forwards: Connor McDavid (Edmonton), Leon Draisaitl (Edmonton), Jordan Eberle (Seattle), Johnny Gaudreau (Calgary), Adrian Kempe (Los Angeles), Timo Meier (San Jose), Mark Stone (Vegas)

