Efter utbrottet – nu bötfälls tränaren

Dallas tränare Rick Bowness tappade det fullständigt efter Stars förlust mot St. Louis. Något som han nu straffas för.

Rick Bowness lyckade inte dölja sin frustration efter ett par sena utvisningar och en tappad ledning mot St. Louis Blues. Den 66 år gamla tränaren tog en klubba och drog till mot plexiglaset vid båset flera gånger om.

Nu står det klart att Dallastränaren bötfälls för tilltaget.

Rick Bowness (@DallasStars) has been fined $25,000 for his actions on the bench following NHL Game No. 629 in St. Louis on Sunday, Jan. 9. https://t.co/mNXA8qiHMx pic.twitter.com/pH811WETHT