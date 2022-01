Dallas såg ut att bryta St. Louis imponerande hemmasvit på elva raka matcher med poäng. Då stod Blues för en historisk vändning i matchens slutminut – där 0–1 vändes till en 2–1-seger.

– Det var elektriskt, säger matchvinnaren Jordan Kyrou.

St. Louis Blues har varit den västra konferensens bästa hemmalag den här säsongen. Inför gårdagskvällens möte med Dallas Stars hade laget skrapat ihop elva raka hemmamatcher med poäng, men den sviten såg ut att brytas då Dallas Stars försvars var mer eller mindre ogenomträngligt.

Ja, i alla fall fram till ordinarie matchtids sista minut.

Inom loppet av 18 sekunder under matchens sista minut lyckades Blues först kvittera matchen genom Ryan O'Reilly innan Jordan Kyrous passning, via Dallasbacken Jani Hakanpääs ben, letade sig in förbi Braden Holtby med 29 sekunder kvar att spela av matchen.

“DET HÄNDER INTE OFTA”

Det var första gången i Blues historia som man vände ett underläge till seger i ordinarie matchtid vid underläge med en minut kvar att spela.

– Jag ska vara ärlig och säga att jag letade efter en passning till “Tommer” (Robert Thomas) på bortre stolpen, men jag fick en turstuds och pucken gick in. Det här var en rolig match att vara en del av. Det händer inte ofta att man vänder i sista minuten. Det var elektriskt, säger matchvinnaren Kyrou till NHL.com.

Blues är nu uppe i tolv raka hemmamatcher med poäng, varav elva tvåpoängare, en svit som är klubbens tredje längsta i historien.

För Dallas Stars kostade två utvisningar, först Jani Hakanpää och sedan Miro Heiskanen, dem matchen då Blues båda mål gjordes i numerärt överläge.

– Det är frustrerande och det suger. Jag tycker att vi spelade riktigt bra, säger Heiskanen.

St. Louis Blues – Dallas Stars 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)

St. Louis: Ryan O'Reilly (6), Jordan Kyrou (14).

Dallas: Jason Robertson (12).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.