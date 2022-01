Niko Ojamäki fick det inte alls att fungera i Linköping den gångna säsongen och lämnade klubben för spel i KHL. Där skrev 26-åringen i går historia – då han med sitt 29:e mål för säsongen blev den målbäste finländaren under en säsong i ligan.

Det var i gårdagens 1–4-förlust mot Avangard Omsk som Niko Ojamäki sköt sig in i historieböckerna för sitt Vitjaz Podolsk. Drygt sex minuter in i den andra perioden lyckades finländaren raka in en retur bakom Simon Hrubec i Avangard-målet – och därmed bli den målbäste finländaren under en säsong i KHL.

Målet var Ojamäkis 29:e fullträff för säsongen, vilket innebär att han passerar den tidigare rekordhållaren Teemu Hartikainens notering på 28 mål från fjolårssäsongen.

NIO MATCHER KVAR AV GRUNDSERIEN

Ojamäki har goda möjligheter att utöka rekordet ytterligare, då Vitjaz har nio matcher kvar att spela av grundserien.

Den 26-årige finländaren spelade förra säsongen i Linköping utan att göra några större avtryck. På 48 matcher noterades Ojamäki för 16 poäng, varav fem mål, innan han utnyttjade en KHL-klausul i sitt kontrakt för att lämna LHC ett år i förtid.

Tidigare under säsongen har Ojamäki slagit målrekordet för en säsong i Vitjaz Podolsk, där det tidigare rekordet låg på 23 fullträffar. Totalt står 26-åringen noterad för 43 poäng på 47 matcher den här säsongen.

