Carolina Hurricanes har målvaktskris just nu.

Då väljer NHL-klubben att skriva kontrakt med collegestjärnan Jack LaFontaine – mitt under pågående collegesäsong.

– Jack har visat att han är redo att ta nästa steg i sin karriär, säger Hurricanes general manager Don Waddell.

I natt meddelade Carolina Hurricanes att collegestjärnan Jack LaFontaine lämnar University of Minnesota för spel med NHL-klubben. 24-åringen prisades med Mike Richter Award som collegeligans bästa målvakt förra säsongen och var även en finalist till Hobey Baker Award, priset som delas ut till ligans bästa spelare.

– Jack har visat att han är redo att ta nästa steg i sin karriär, säger Hurricanes general manager Don Waddell till klubbens hemsida.

– Vi älskar hans atletiska förmåga och jämnhet och vi kan inte vänta på att han ska inleda sin professionella karriär.

MÅLVAKTSKRIS I FARMARLAGET

Det hör inte direkt till vanligheterna att en NHL-klubb skriver kontrakt med en av sina collegespelare mitt under den brinnande säsongen, men har man målvaktskris så har man.

Hurricanes har bara en frisk NHL-målvakt (Frederik Andersen) för tillfället, då Antti Raanta dras med skadeproblem, samtidigt som båda AHL-målvakterna Eetu Mäkiniemi och Beck Warm går skadade. Det har tvingat farmarlaget Chicago Wolves att skriva profesionella try out-kontrakt med målvakter bara för att kunna spela matcher den senaste tiden.

KONTRAKTET GÅR UT I SOMMAR

LaFontaines kontrakt sträcker sig säsongen ut, vilket innebär att han blir en restricted free agent till sommaren. Kontraktet har en lönetaksträff på 750 000 dollar och kanadensaren säkrar en bonus på drygt 800 000 kronor i samband med kontraktsskrivningen, meddelar Hurricanes.

LaFontaine draftades av Carolina i tredjerundan 2016.

Förra säsongen noterades den 24-årige målvakten för en räddningsprocent på 93,4 procent samt ett snitt på 1,79 insläppta mål per match på de 29 matcher han spelade med University of Minnesota. Den här säsongen har siffrorna inte varit lika imponerande för kanadensaren, som lämnar laget med en räddningsprocent på 90,0 procent samt 2,69 insläppta mål per match under de 20 matcher han vaktade kassen denna säsong.

