Riley Woods anslöt till MoDo inför årets säsong och har sedan dess imponerat stort.

Nu öppnar han för en förlängning i klubben och diskussioner med MoDo ska redan ha påbörjats.

– Det här är ett bra ställe att vara på och jag vill definitivt stanna, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Riley Woods har under säsongen sprutat in poäng för MoDo och är lagets näst bäste poängplockare just nu. Den enda som har gjort fler poäng under säsongen är Markus Modigs, som just nu står på 29.

Kanadensaren, som anslöt till klubben inför årets säsong, har helt enkelt varit en succé sedan sin ankomst, men än så länge har han och laget inte kommit överens om någon förlängning till nästa år.

Woods kontrakt går ut efter säsongen, men för Örnsköldsviks Allehanda berättar öppnar han nu för en kontraktsförlängning.

– Det här är ett bra ställe att vara på och jag vill definitivt stanna, säger han till ÖA

“JOBBAR MED ATT FÖRLÄNGA”

Stjärnan berättar även att en förlängning inte är allt för långt borta, men att det saknas några detaljer innan allting går i lås.

– Jag vet att Modo jobbar på att förlänga mitt kontrakt. Det pågår diskussioner och det är fortfarande en del detaljer som måste lösas, men vi får se de närmsta månaderna hur allt går, säger han till ÖA.

Woods har under säsongen noterats för tolv mål och 14 framspelningar på 30 spelade matcher och är just nu i storform. De fem senaste matcherna har 23-åringen noterats för åtta poäng (5+3). I intervjun med ÖA berättar poängsprutan även att han är sugen på att ta klivet till SHL, men att den möjligheten ännu inte har öppnat sig samt att flera av hans lagkamrater är sugna på att ta klivet upp.

TV: Anledningarna bakom MoDo:s succé

