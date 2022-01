Den officiella temperaturen i Minneapolis i natt var –21°C.

Det är den kallaste utomhusmatchen i NHL:s historia.

Jordan Kyrou var dock het på isen då han stod för fyra poäng när St. Louis vann med 6-4 över Minnesota.

38 619 åskådare hade tagit sig till Target Field i Minneapolis för att fortsätta traditionen med Winter Classic på nyårsdagen.

Det blev dock speciella förhållanden för alla spelare, ledare och publikbesökare på plats då det var –21°C när pucken släpptes – det är den lägsta temperaturen någonsin för en utomhusmatch i NHL.

Det innebar att spelarna tvingades ha på sig speciella dräkter samt fick värma upp sig under spelavbrotten samt att de fick speciella vattenflaskor under matchen för att vattnet inte skulle frysa.

På isen såg dock Jordan Kyrou till att hetta till det hela.

Den talangfulle 23-åringen har äntligen fått sitt genombrott den här säsongen och under nattens Winter Classic visade han hur otroligt bra han kan vara.

Efter första perioden stod det 1-1 men i den andra perioden gick bortalaget St. Louis upp till en 6-2-ledning och Jordan Kyrou hade legat bakom fyra av målen genom att stå för två mål och två assist. Detta trots att han endast fick drygt fem minuters istid på hela perioden.

Kyrous fyra poäng är därmed bäst av en spelare i en utomhusmatch i NHL:s historia.

– Det är helt otroligt. Det är väldigt coolt varje gång man får chansen att spela i ett Winter Classic. När man växer upp så är det något man alltid tittat på och drömt om att få spela, säger forwarden efter showen.

Jordan Kyrou (2-2—4) has four points through two periods for the @StLouisBlues, already the highest point total by any player in an NHL outdoor game. #WinterClassic #NHLStats: https://t.co/WnpZrbvmzf pic.twitter.com/KZd5OU04Gl