Lukas Vejdemo var tillbaka i Montréal Canadiens laguppställning för första gången sedan innan pandemin. Då blev svensken målskytt direkt i sin NHL-återkomst när Canadiens tappade en sen ledning till övertidsförlust mot Tampa.

Lukas Vejdemo har inte spelat i NHL sedan mars 2020, men den tidigare Djurgårdscentern kallades upp av Montréal Canadiens innan jul och fick i natt göra sin första match i ligan sedan pandemin.

Då ödslade 25-åringen från Stockholm ingen tid.

Halvvägs in i den första perioden ramlade en förlupen puck ned på bladet hos svensken, som enkelt kunde raka in 1–0-målet till Canadiens. Målet var Vejdemos andra i NHL-karriären, då han även blev målskytt i sin senaste NHL-match under våren 2020.

Tyvärr, för Vejdemo och Canadiens del, så slutade matchen med förlust. Detta efter att Tampa Bay Lightning lyckats kvittera matchen med bara 20 sekunder kvar att spela genom förre Montréal-spelaren Corey Perry innan Ondrej Palat avgjorde, 36 sekunder in i övertidsspelet.

Victor Hedman noterades för två assist i matchen för Lightning, varav en av dessa passningspoäng tillkom vid Palats övertidsavgörande. Den svenske stjärnbacken har nu gjort 33 poäng (7+26) på 31 matcher den här säsongen, vilket innebär att han toppar backarnas poängliga i NHL.

Hugo Alnefelt vaktade båsdörren för Lightning och får således vänta på sin NHL-debut.

Tampa Bay Lightning – Montréal Canadiens 5–4 e. sd (2–1, 1–1, 1–2, 1–0)

Tampa Bay: Brayden Point 2 (9), Ross Colton (3), Corey Perry (7), Ondrej Palat (10).

Montréal: Lukas Vejdemo (1), Rafael Harvey-Pinard (1), Kale Clague (1), David Savard (1).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.