Nu är det officiellt.

Junior-VM 2022 ställs in med omedelbar verkan.

– Vi spelare känner stor besvikelse över beslutet, säger den svenska lagkaptenen Emil Andrae.

Under onsdagskvällen cirkulerade uppgifter om att Junior-VM skulle ställas in till följd av den fortsatta smittan av covid-19 bland lagen.

Nu har det bekräftats av IIHF som går ut med ett officiellt pressmeddelande om att mästerskapet avbryts med omedelbar verkan.

– Vi gjorde vårt bästa för att se till att allt var på plats för att få mästerskapet att fungera men tyvärr var det inte tillräckligt. Vi måste nu ta tid och fokus för att få hem alla spelare och ledare på ett säkert sätt, säger IIHF-presidenten Luc Tardif.

Official Announcement: The 2022 #WorldJuniors have been cancelled due to Covid-19.



Full statement at https://t.co/TNNT2FHecn pic.twitter.com/xnPs9nDWli