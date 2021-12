Juniorkronorna besegrade i natt Slovakien med 3-0 och tog därmed sin andra seger i turneringen.

En stor anledning till de tre poängen efter matchens match var Jesper Wallstedt – eller som jag vill kalla honom “tryggheten själv”.

Med all respekt för Simon Edvinsson, Alexander Holtz och William Eklund så finns det ingen spelare i årets upplaga av Juniorkronorna som är viktigare än Jesper Wallstedt, vilket han tydligt visade i natt då han spikade igen fullständigt och räddade 48 av 48 skott. Trots att Slovakien hade flera bra chanser i matchen klev Wallstedt fram och visade prov på en imponerande säkerhet.

Det känns tryggt att ha honom mellan stolparna och det känner även hans lagkamrater, vilket Albert Sjöberg gjorde tydligt i pausen mellan den första och andra perioden. Tryggheten bakåt måste lyftas som något positivt framåt i turneringen. Målvakten utgör en lagdel i en stor helhet och Wallstedt visade i natt att Sverige inte behöver ha några frågetecken kring lagdelen mellan stolparna.

På presskonferensen efter matchen var Wallstedt tydlig med att det här var en lagprestation, men efter en, två, tre och fyra viktiga räddningar måste han inse att det här var hans match, vilket jag tror att han även förstår.

I matchen mot Ryssland i går släppte han fyra puckar förbi sig, men frågan är hur många av de målen man egentligen kan lasta Wallstedt för? Redan under gårdagsmatchen visade han prov på sin storhet och som Sjöberg sa det är och kommer vara otroligt viktigt för det här laget att han spelar bra.

Matchstraffet och de fysiska situationerna

Leo Lööf stod för mycket av det fysiska spelet i matchen och satte in flera hårda tacklingar på slovakerna. I den tredje perioden kanske det blev en för mycket, då han tilldelades ett matchstraff och fick lämna isen. Hur efterspelet kommer att se ut nu efter tacklingen är fortsatt osäkert, men det bör nämnas att Michal Hrádek i Tjeckien under gårdagskvällen stängdes av för något som man kan anse som en “lätt” crosschecking.

Lööf var redan i matchen mot Ryssland en spelare som gav stor energi till laget och det visades tydligt när bänken ställde sig upp och jublade över hans tacklingar. Under natten blev det, som nämnt tidigare, kanske en tackling för mycket, men energin han bidrar med är viktig om laget ska gå långt och vid en eventuell avstängning hade det varit ett tungt tapp för Juniorkronorna.

Utöver Lööf är det flera andra backar jag tycker har stuckit ut med sitt fysiska spel. Simon Edvinsson och Anton Olsson har likt Lööf flera gånger gått från att backa till att försöka spela fysiskt och trycka till kontrande motståndare. Jag vet inte om det är något planerat som laget har snackat om inför matchen, men som åskådare uppskattar man det fysiska spelet som laget visar prov på.

Samtidigt som jag uppskattar det fysiska spelet vill jag höja ett varningens finger. När backarna lämnar sin position för att tackla en kontrande spelare kommer det öppnas luckor bakom backen. Slovakien kontrade mycket i matchen och de här luckorna tycker jag blev tydliga när slovakerna lyckades ta sig förbi backens press fler gånger. I gårdagens match var det mer framgångsrikt, men i natt kändes det som Juniorkronorna utsattes för fara i egen zon fler gånger än vad pressen på puckföraren hjälpte.

Special teams

Redan i matchen mot Ryssland visade Juniorkronorna att de är otroligt farliga när de får spela med en man mer på isen. När Sverige får ett powerplay känns det lite som när Frölunda får ett powerplay i SHL. Man kan nästan känna på sig att det kommer att bli ett mål redan när domaren höjer armen och signalerar för avvaktande utvisning.

William Eklund var i farten i natt igen och spelade fram Theodor Niederbach som i sin tur hittade nätet i matchens första svenska powerplay. Eklund har fått axla rollen som Ryan Lasch, om vi nu ska fortsätta med liknelsen kring Frölunda, och det har fungerat. Sveriges powerplay är ett dödligt vapen och flera lag kommer, med största förmodan, straffas hårt av Sveriges första powerplayformation.

När vi ändå är inne på powerplay måste vi även nämna boxplayspelet. Efter Leo Lööf lämnat isen tvingades Sverige spela med både en och två man mindre en bra stund. Boxplay handlar lika mycket om individuella kvaliteter som i powerplay och det handlar om strategi, men det som tydliggjordes av Juniorkronorna i natt var desperation.

Desperationen när Sverige hade två man mindre på banan, men alla spelare offrade sig och gjorde sitt allra bästa för att täcka både skott och yta är ett gott tecken på att laget gör allt för att vinna. Desperationen kan även ta laget långt och är en kvalitet som kan bära Sveriges boxplay under turneringen.

William Eklund. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Glädjen?

Oroväckande? Kanske inte riktigt ännu, men glädjen efter målen i matchen mot Ryssland var påtaglig i allas TV-soffor runt om i Sverige. Holtz glädjevrål, Edvinssons hyllning av fansen och glädjen som visades efter samtliga mål under gårdagen kändes inte lika påtaglig idag.

Kan det ha varit en gnutta av stress och nervositet, kanske? Vad det beror på kan bara spelarna själva svara på, men den stora svenska glädjen efter målen var inte densamma. Glädjen när Juniorkronorna producerade framåt under gårdagen kändes verkligen som just det som skulle karakterisera årets lag. Under nattens match kändes det lite skakigt och glädjen förvandlades då till en lättnad, som jag tror kan vara farlig att leva på i resten av turneringen.

Känslan är att matchen mot Slovakien kan bli ett viktigt uppvaknande för de unga svenskarna, som nu får chansen att utvärdera vad som måste bli bättre för att laget ska kunna slå USA i nästa match.

Alexander Holtz firar med lagkamraterna. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Förtjänade slovakerna mer?

Slovakien stod för en väl genomförd match, men saknade utdelningen. Wallstedt storspelade i det svenska målet, men det måste även nämnas att resten av laget gav ett bra understöd genom att hålla slovakerna borta från farliga situationer. Ja, Wallstedt gjorde flera extremt viktiga räddningar och Slovakien hade flera stora lägen att hitta nätet, men det gjorde de inte.

Produktionen från slovakerna var helt enkelt för svag och i två spelade matcher har laget nu lämnat isen utan poäng. Det ska de vara besvikna över och de ska se det som en läropeng för framtiden. De har gjort två bra insatser mot två av turneringens starkaste lag, men det kommer inte att bli enklare i nästa match när de ställs mot Ryssland.

Slovakien har ett lag med flera spelare som fortfarande har flera chanser att spela ytterligare JVM. Att det laget nu har gjort två bra insatser redan i år bådar gott för framtiden.

TV: Emil Andrae: “Jag ska vara en ledande spelare”