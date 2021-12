Både Andrej Vasilejvskij och Brian Elliott har placerats i NHL:s coronaprotokoll.

Nu kallas den tidigare JVM-målvakten Hugo Alnefelt upp av Tampa Bay Lightning.

Det råder en smärre målvaktskris i Tampa Bay Lightning inför den planerade omstarten mot Montreal Canadiens under natten till onsdag, svensk tid.

Under gårdagen meddelade Lightning att både Andrej Vasilevskij och Brian Elliott placerats i NHL:s coronaprotokoll, vilket gör att klubben inte har någon av sina två ordinarie NHL-målvakter tillgängliga för spel när ligan drar igång efter det förlängda juluppehållet.

Då kallas den tidigare svenske JVM-målvakten Hugo Alnefelt upp till Lightning tillsammans med målvaktskollegan i Syracuse, Max Lagacé, och den tidigare stortalangen Sean Day, meddelar Lightning via sin hemsida.

Någon av Alnefelt eller Lagacé kommer att vakta kassen i nattens match mot Montreal, rapporterar Lightning-skribenten Bryan Burns på Twitter.

Alnefelt, som draftades i tredjerundan 2019 av Lightning, har spelat sex matcher i AHL med Syracuse under säsongen och två matcher i ECHL med Orlando Solar Bears. 20-åringen står noterad för en räddningsprocent på 86,4 procent i AHL denna säsong samt 88,6 procent i ECHL.

Max Lagacé har tidigare spelat 18 NHL-matcher med Pittsburgh och Vegas.

