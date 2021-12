Det blev seger direkt i premiären för Juniorkronorna som vann med 6-3 över svårslagna Ryssland.

Robin Olausson plockar ut fem spaningar från matchen – och hyllar den stora svenske stjärnan.

Nycklarna: Special teams och bredden

Om man ska ha framgång i en så här kort turnering så gäller det att få special teams att fungera och hittills ser det verkligen ut som att Sverige har lyckats med just det.

Det blev tre mål i powerplay och ett i boxplay samt inget insläppt mål i numerärt underläge vilket är ett perfekt facit i special teams.

Det kan inte bli mycket bättre men om Sverige kan hålla denna nivån på spelet i både powerplay och boxplay så finns alla möjligheter för att gå långt i mästerskapet.

Precis som i träningsmatchen mot Österrike var det ett stort plus för Juniorkronorna att det blev så många olika målskyttar. Sju olika målskyttar i träningsmatcher – och sex olika målskyttar nu mot Ryssland. Den bredden kommer bli viktig genom turneringen så att man inte bara förlitar sig på toppspelarna.

Simon Edvinsson

Isens gigant. Frölundatalangen var överallt – och lite till – då han var den stora generalen i det svenska laget. Edvinsson var en bjässe i försvaret men bidrog även offensivt och den 18-årige backen var dominant över alla 60 meter ute på isen.

Aktionen som leder till det svenska 2-0-målet är inget annat än briljant då han först pressar och stressar för att komma loss i ett friläge och därefter är han kylig och lägger in pucken mellan benen, med lite tur då den går in via Askarovs klubba.

Om Simon Edvinsson fortsätter på inslagen bana kommer det här bli en klassisk individuell insats som vi kommer att minnas över lång tid framöver.

Simon Edvinsson kan bli en av turneringens bästa spelare. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Både plus och minus i försvaret

Det går att både plussa och ge minus för det svenska försvarsspelet under premiärmatchen mot Ryssland.

Vi börjar med det negativa (då man måste vara lite kritisk någon gång också) för ibland var det lite väl tafatt i uppspelningsfasen av Juniorkronorna. Vid flera tillfällen i matchen, speciellt i första perioden, så hade Sverige problem att ta sig ut ur egen zon och passningarna fastnade på motståndarna och ska man vara ärlig så var det en del tur att Ryssland inte utnyttjade de lägena bättre när Sverige gav bort pucken. Men mot ett annat motstånd så kan sådana misstag kosta sig dyrt.

Nu till det positiva i försvaret. Sverige var väldigt bra centralt, precis framför Wallstedt i målet, och boxa då ut ryssarna på ett bra sätt vilket gjorde att de sällan kom till heta avslut inne i slottet och Ryssland skapade faktiskt inte så många farliga målchanser som man förväntar sig av ett offensivt starkt ryskt lag.

Wallstedt överlägsen vinnare i målvaktskampen

På förhand har Jesper Wallstedt och Jaroslav Askarov målats fram som turnerings största målvaktsstjärnor och det blev en duell direkt mellan de två toppmålvakterna men i slutändan var det inget snack om vem som vann kampen.

Wallstedt behövde visserligen inte göra många svåra räddningar då han hade bra hjälp från sina backar. Men den svenske burväktaren såg mycket lugn och trygg ut mellan stolparna, lämnade inte mycket farliga returer och såg alltid ut att vara i kontroll. Kan inte beskyllas för något av de tre målen som han släppte in.

Askarov å andra sidan var återigen inte den toppkeeper som förväntats av honom på JVM. Han gör sitt tredje raka JVM men har aldrig riktigt varit så bra som många trott. Första och tredje målet kunde han visserligen inte göra mycket på då han är skymd men andra målet ska han inte släppa in mellan benen, speciellt inte när han faktiskt har klubban där och täcker hålet men inte är tillräckligt stark för att hålla undan pucken. Blev till och med utbytt efter två spelade perioder.

Det var inte ens jämnt i målvaktsduellen. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Matvej Mitjkov

Den ryske supertalangen var ganska osynlig och kom inte till så många farliga målchanser under de två första perioderna men i den tredje perioden visade han sin klass, inte nödvändigtvis genom sina skills utan mer genom sin förmåga att hitta nät – oavsett hur det ser ut.

När Ryssland låg under med 4-1 klev han nämligen fram och genom två lite lustiga mål, båda lite slumpaktiga, så såg han till att ge liv till det ryska laget och gjorde att det blev spännande till slut.

Matvej Mitjkov kanske inte briljerade och var dominant men han visade att han har förmågan att kliva fram när det behövs och han är mycket skicklig på att få pucken i nät på alla sätt möjliga.

TV: Succépremiär för Sverige – slog toppfavoriten Ryssland