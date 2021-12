Grinigt i Västerås efter huvudtacklingen

Mathias From åkte på en sen tackling av Alex Hutchings och blev liggande.

Men någon utvisning blev det inte.

– Den måste någon se, säger CMores expert Fredrik Söderström i TV-sändningen.

Det var i den första perioden som det surnade till ordentligt mellan Västerås och Björklöven.

Mathias From kom in i offensiv zon och hade inte koll på att Alex Hutchings var på väg att sätta in en tackling.

En oförberedd From fick motta en sen tackling av Alex Hutchings som tog upp mot huvudet.

– Jag tycker också att det är märkligt att, åtta ögon, fyra domare, ingen följer den situationen. Det är ju inte tjugo meter från spelet. Där får man vara lite mer vaken, säger Fredrik Söderström i TV-sändningen.

”FRUKTANSVÄRT TRÅKIGT”

Ingen av domarna plockade upp situationen och det renderade inte i någon utvisning.

Mathias From klev av isen och har inte kommit tillbaka i matchen. Enligt Västerås sportchef Patrik Zetterberg ser det inte lovande ut för norrmannen.

– Det är nog inte så bra de första rapporterna som jag har utan det är nog en rejäl hjärnskakning. Fruktansvärt tråkigt, säger han under ett besök i CMore-studion.

TV: Anledningarna bakom MoDo:s succé

Matchrapporter: Modo vann toppmötet mot Björklöven med 7-1 Sebastian Collberg presenterade sig i Karlskogasegern Seger för Björklöven i toppmötet med Modo Segersviten sprack för VIK Hockey mot Mora "JG" spikade igen – igen