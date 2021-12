Rögle lånade under gårdagen in Frederik Dichow från Kristianstad. Nu lånar Kristianstad in Didrik Jansson från Hockeyettan och Mörrum.

Under gårdagen meddelade Rögle att de lånar in målvakten Frederik Dichow från Kristianstad för att under en tid täcka upp för Calle Clang, som är i Kanada med Juniorkronorna.

Detta har nu fått efterskakningar och likt Rögle har Kristianstad nu spanat efter en ersättare i divisionen under. Från Hockeyettan och Mörrum lånar laget nu in Didrik Jansson för att ersätta Dichow.

Enligt Kristianstad så är tanken att Jansson nu har lånats in för att täcka upp för Olof Lindbom. Lindbom och Dichow har under säsongen fått delat förtroende mellan stolparna.

Jansson, som nyligen fyllde 21, har under säsongen spelat sju matcher och då släppt in 3,48 mål i snitt per match.

