Frölunda slår ut Leksand – klara för sin sjätte CHL-semifinal

Champions Hockey League är inne på sin sjunde säsong.

Efter att Frölunda besegrat Leksand i kvartsfinalen är de nu klara för sin sjätte (!) semifinal i Europaturneringen.

Frölunda HC fortsätter att vara kungarna av Champions Hockey League.

Under tisdagskvällen blev de klara för sin sjätte semifinal sedan Europaturneringen tillkom 2014. De har alltså varit i semifinal under sex av de sju säsongerna som CHL har spelats.

De hade med sig en 5-2-ledning från mötet med Leksand uppe i Dalarna men det såg lite skakigt ut i den första perioden i Frölundaborg.

Leksand skapade dock flera heta målchanser och fick även in 0-1 i Göteborg då Mikael Ruohomaa styrde in pucken bakom Matt Tomkins. Sedan fick dock Frölunda spela powerplay och då klev självklart Ryan Lasch fram och såg till att det stod 1-1 efter 20 spelade minuter.

