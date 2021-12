Frölunda leder SHL och Brynäs är ligans sämsta bortalag.

Trots det lyckades Gävlelaget vinna med hela 0-4 på Scandinavium – något som gjorde Roger Rönnberg mäkta irriterad.

– Det ser verkligen ut som att killarna är coachade av en tomte i dag, säger Rönnberg till C More.

Frölunda var serieledare i SHL inför lördagens omgång samtidigt som Brynäs är sämst i ligan när det kommer till bortaspel.

Under lördagen kunde man dock tro att det var tvärtom.

Brynäs kom ut och var det bättre laget direkt från nedsläpp men fick ingen utdelning i första perioden.

I den andra lossnade det dock rejält för Gävlelaget. Först kom 0-1 genom Linus Ölund halvvägs in i matchen och strax därefter kom både 0-2 och 0-3 på endast drygt en minut där Noel Gunler och Anton Rödin blev målskyttar.

Brynäs drar ifrån! Anton Rödin gör 3-0 🔥 pic.twitter.com/Z0UNTOZmzU — C More Hockey (@cmorehockey) December 11, 2021

RÖNNBERG: ”DET ÄR HELT OTROLIGT”

Det fick Frölundatränaren Roger Rönnberg att bli mäkta irriterad och besviken på sitt lag inför den tredje perioden.

– Det ser verkligen ut som att killarna är coachade av en tomte i dag. Det är helt oroligt. Det är nog vår sämsta period på ett väldigt långt tag. Brynäs är bra, jag vill inte ta bort något från deras insats. Sättet vi går in i den här matchen gillar jag inte alls, sade Rönnberg till C More.

Det blev dock ingen förändring i den tredje perioden och i stället kunde Nicklas Danielsson sätta 0-4 till Brynäs.

0-4 blev också slutresultatet och Veini Vehviläinen kunde därmed hålla nollan för bortalaget.

I och med förlusten tappar därmed Frölunda serieledningen i SHL då Rögle nu går förbi i tabellen i sista omgången innan uppehållet.

Frölunda – Brynäs 0–4 (0-0,0-3,0-1)

Frölunda: –

Brynäs: Linus Ölund, Anton Rödin, Noel Gunler, Nicklas Danielsson.

