Philip Broberg fick spela åtta matcher då han var uppkallad till Edmonton Oilers.

Nu omplaceras dock den 20-årige backtalangen tillbaka ner till AHL-laget Bakersfield Condors.

Den 19 november flyttades Philip Broberg upp till Edmonton Oilers för första gången. Ett par dagar senare kom NHL-debuten och då stod 20-åringen också för sin första poäng i NHL i form av en assist.

Det blev sedan åtta matcher uppe i världens bästa hockeyliga för den Örebrofostrade backen innan han nu skickas tillbaka ner till AHL.

Brobergs assist i debuten blev också hans enda poäng under tiden i Oilers. I övrigt sköt han nio skott på mål, drog på sig sex utvisningsminuter och hade -8 under de åtta matcherna i NHL.

Edmonton Oilers får nämligen tillbaka Cody Ceci från skada och Broberg offras då när Ceci ska tillbaka in i backbesättningen.

🔁 #Oilers roster moves 🔁



Cody Ceci has been activated & Philip Broberg has been loaned to the @Condors. #LetsGoOilers pic.twitter.com/B7hFDEHa36