Timrå ledde mot Oskarshamn men föll sedan ihop rejält.

Då var tränaren ‘Ante’ Karlsson rejält missnöjd med lagets insats.

– Det är ingen jävel som är glad över den där perioden, säger han till C More.

Oskarshamn lyckades vinna mot Timrå med 6-3 under lördagseftermiddagen.

Det var dock tidig fördel för Timrå då Ty Rattie hade gett bortalaget ledningen i första perioden men Oskarshamn kvitterade i den andra innan Joey LaLeggia satte 1-2 för Timrå.

Sedan föll Timrå ihop helt och hållet och släppte in tre mål på tre och en halv minut i slutet av den andra perioden för att tappa 1-2-ledning till underläge 4-2.

Vilken period av Oskarshamn 🔥 Brace gör 4-2 för @iko_officiell. pic.twitter.com/N62mTRPqpN — C More Hockey (@cmorehockey) December 11, 2021

Det fick tränaren Anders Karlsson att ilskna till mot lagets insats.

– Det är bara att nollställa hjärnan, det är ingen jävel som är glad över den där perioden. Bedrövligt, sade tränaren till C More inför tredje perioden och fortsatte:

– Vi måste spela med huvudet, vi har huvudet under armen, vi åker och småpetar och tappar puckar, vinner inga närkamper, inga tekningar, det är vad det handlar om.

Timrå reste sig visserligen i den tredje perioden men inte tillräckligt bra och Oskarshamn kunde i stället vinna med 6-3.

– Det är för dåligt. Det är segt och ingen som riktigt sätter aggressiviteten. Vi blir tittande på dem och då sätter de dit lägena, säger Jeremy Boyce till C More efter förlusten.

Oskarshamn – Timrå 6–3 (0-1,4-1,2-1)

Oskarshamn: Cameron Brace 2, Dale Weise, Patrik Karlkvist, Daniel Muzito-Bagenda, Joakim Thelin.

Timrå: Ty Rattie, Joey LaLeggia, Jeremy Boyce.

