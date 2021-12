Senare i dag presenterar Tomas Montén sin svenska trupp till JVM i Kanada.

I dag meddelade Finland sitt lag – där Luleåforwarden Olli Nikupeteri tar plats.

Med start klockan 13:00 kommer Juniorkronornas förbundskapten Tomas Montén att presentera sin trupp till den stundande JVM-turneringen i Edmonton och Red Deer.

Under dagen har även Finlands förbundskapten Antti Pennanen presenterat sin trupp till turneringen. Under en presskonferens under onsdagen presenterade Pennanen vilka tre målvakter, åtta backar samt 14 forwards som tagit plats i laget.

Bland namnen återfinns bland andra storlöftena från JYP, Brad Lambert och Joakim Kemell. Den sistnämnde har varit ett stort utropstecken i Liiga den här säsongen, där han som U18-spelare producerat 18 poäng på lika många matcher och tippas väljas tidigt i sommarens NHL-draft.

I laget återfinns även Luleås forwardslöfte Olli Nikupeteri, som så sent som för två veckor sedan förlängde sitt kontrakt med SHL-klubben över säsongen 2023/24.

Finland spelar i grupp B i JVM-turneringen, där man ställs mot Kanada, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

FINLANDS JVM-TRUPP

MÅLVAKT

Joel Blomqvist (Kärpät)

Juha Jatkola (KalPa)

Leevi Meriläinen (Kingston Frontenacs)

BACKAR

Aleksi Heimosalmi (Ässät)

Rami Määttä (Ässät)

Topi Niemelä (Kärpät)

Petteri Nurmi (HPK)

Ville Ottavainen (JYP)

Kasper Puutio (KalPa)

Ruben Rafkin (TPS)

Eemil Viro (TPS)

FORWARDS

Samuel Helenius (JYP)

Roni Hirvonen (HIFK)

Roby Järventie (Belleville Senators)

Oliver Kapanen (KalPa)

Joakim Kemell (JYP)

Ville Koivunen (Kärpät)

Brad Lambert (JYP)

Juuso Mäenpää (KalPa)

Joel Määttä (University of Vermont)

Olli Nikupeteri (Luleå)

Sami Päivärinta (Lukko)

Aatu Räty (Jukurit)

Kasper Simontaival (KalPa)

Kalle Väisänen (TPS)

