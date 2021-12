Jesper Eliasson har haft en turbulent höst utanför isen och tillhört tre olika klubbar. Det hela började när Dominik Furch tog över hans plats i Färjestad och 21-åringen därför lånades ut till Almtuna. Där blev det tio matcher innan han återvände till Färjestad för att återigen lånas ut, den här gången till Väsby. För Hockeysverige.se berättar Eliasson nu om klubbytena, karriären och målen.

– Det var tråkigt att jag inte fick spela någon match i SHL som jag sett fram emot att få göra, visa upp mig där, säger han.

Jesper Eliasson spelade U20 VM 2020 och U18 VM två år tidigare. Rent allmänt ses Eksjö-fostrade 21-åringen som en av svensk hockeys stora framtidsnamn. Men dom två senaste säsongerna har inte riktigt blivit som han själv och omgivningen förväntat sig. Det började med att Eliasson skulle spela i Hockeyallsvenskan för Karlskrona säsongen 2020/21.

- Vi hade kommit överens med Karlskrona att jag skulle vara med dom och spela i Hockeyallsvenskan. Jag gick och väntade på att få åka ner och vi hoppades på att det skulle lösa sig där nere, berättar Jesper Eliasson när hockeysverige.se träffar honom i en bullrig hotellobby i Upplands-Väsby.

- Jag var i Färjestad och körde under tiden och, som sagt var, hoppades på att det skulle lösa sig för Karlskrona på något vis. Det ville sig inte där nere. Då stod jag utan klubb eftersom ettan inte var något alternativ just då eftersom vi ville ha mig i Hockeyallsvenskan.



Eliasson fortsatte då träna med Färjestad.

- Jag tror att jag tränade med Färjestad till oktober. Vi var tre målvakter där uppe som körde på, jag (Henrik) Haukeland och (Arvid) Holm. Sedan dök det upp det här med Red Bull (Salzburg), att det fanns en plats där eftersom en av målvakterna skulle operera sig och vara borta hela säsongen. Det blev ett kul äventyr.

Jesper Eliasson. Foto: Ronnie Rönnkvist

“VÄXTE SOM MÄNNISKA”

Vilka erfarenheter tar du med dig från det äventyret?

- Framför allt det här med att flytta utomlands. Det var första gången jag spelade för en klubb utomlands, få se en ny kultur och inte bara prata svenska hela tiden. Jag tycker att jag växte som människa.

- Sedan var det kanske inte den roligaste säsongen att åka i väg till Österrike på grund av coronan. Första matchen efter att jag kommit dit satt jag på läktaren för att se hur allt var. Då var det nästan fullsatt. Matchen efter, då jag skulle spela, var det helt tomt.

- Sedan blev det ”lock down” i hela staden. Det jag kunde göra var att åka till ishallen, hem till lägenheten och mataffären.



Hann du se staden någonting under din tid i klubben?

- Jag gick ner och kollade lite ”down town” eftersom som man ändå fick vara ute lite. Däremot kunde man inte gå i några affärer, ta en kaffe eller gå ut och käka någonstans. Det blev mycket tid i lägenheten.

- Några matcher innan slutspelet kom (Alexander) Urbom och (Stefan) Espeland, en norrman som också kunde prata svenska, ner.



I tränarstaben fanns dessutom Daniel Pettersson.

- Han var inte med hela tiden utan var först på akademin. Sedan tog dom upp honom då akademin var tvungen att stänga ner för coronan. Då kom han upp till oss och gjorde det bra där. Verkligen en kanonkille.

Jesper Eliasson i Red Bull Salzburg. Foto: IMAGO

“SÅG FRAM EMOT ATT VISA UPP MIG”

Inför säsongen 2021/22 var det tänkt att Jesper Eliasson skulle vara en av två målvakter i Färjestad, men…

- Den här säsongen har varit lite som den förra, lite fram och tillbaka och hit och dit. Min tanke var att jag skulle ta en plats i Färjestad. Jag tycker att försäsongen gick bra, matcherna jag spelade. Allt kändes bra och träningen rullade på.

- Färjestad ser sig själva som SM-guld vinnare och då sa dom till mig att man ville ta in en toppmålvakt i (Dominik) Furch.



Hur gick tankarna hos dig då?

- Klart att jag blev lite besviken och det var tråkigt att jag inte fick spela någon match i SHL som jag sett fram emot att få göra, visa upp mig där.

- Jag vet också att Furch är en riktigt bra målvakt och Färjestad siktar högt. Det här är sådant som händer i den branschen.



Hade du dialog med dåvarande sportchefen Peter Jakobsson om att du inte fick chansen att visa upp dig?

- Nej, egentligen inte. Jag fick veta när det var klart att Furch skulle komma in, att jag då skulle flytta på mig. Det var så allt gick till i lätta drag.



Jesper Eliasson kom då att hamna i Almtuna, en klubb han representerat säsongen 2019/20 då han var utlånad dit från Växjö.

- Det var kul att allt löste sig så snabbt efter Färjestad. Jag kände till laget och staden tidigare, vilket också var bra.

- Jag fick inte riktigt ihop mitt spel som jag ville och det gick inte så jättebra för vare sig mig eller laget under den tiden. Klart att jag hade kunnat spela bättre. Samtidigt är det ett lag framför mig och jag kan inte göra allt själv.



Var det ett stort steg för dig att komma in i allt igen efter att inte spela något med Färjestad till många matcher i Almtuna?

- Klart att det då var ett tag sedan jag spelade match. Det var några veckor i alla fall och det är klart att jag tappade lite matchtempo, men jag hade hållit i gång med träning och varit på is i princip varje dag.

- Jag tror inte att jag kan säga att jag inte var van vid att spela match. Det är trots allt det jag har tränat för.

Jesper Eliasson i Almtuna. Foto: Bildbyrån

“INTE VARIT PÅ TOPP”

Efter tio matcher i Almtuna valde Uppsalaklubben att skicka tillbaka Jesper Eliasson till Färjestad.

- Almtuna ville, lite som Färjestad, ta in en toppmålvakt som skulle hjälpa dom att vinna fler matcher. Dom sa till mig att Almtuna hade en målvakt på gång och då hade dom ingen plats över så jag kunde vara kvar.



Färjestad säger att dom ska in med en toppmålvakt, Almtuna likaså, vad betyder det för självförtroendet.

- Klart att det inte varit på topp senaste tiden. Det märktes på hur det gick för mig i matcherna med Almtuna. Det var inte mina bästa matcher om man ser det så. Att bli ivägskickad hela tiden är inte jätteroligt.



Efter att fått lämna Almtuna gick allt ändå relativt snabbt för Jesper Eliasson och hans agent (AMA Sports) att hitta en ny klubbadress.

- Min agent försökte fixa fram något snabbt så jag inte bara satt där, inte hade något att göra och bara träna med J20 i Färjestad.

- Väsby dök upp ganska snabbt eftersom deras keeper (Isak Johansson) åkte i väg. Då öppnade det upp sig här. Vi snackade mycket om hur vi skulle göra i framtiden, om jag skulle träna på och vänta på om något annat skulle dyka upp. Till exempel i Hockeyallsvenskan eller utomlands.

- Samtidigt kände jag och alla runt mig att det kan vara skönt att få hitta tillbaka till mitt spel och spela många matcher. Det såg vi att jag kunde få göra i Väsby. Gnugga på här i Allettan och, som sagt var, hitta tillbaka i mig själv och mitt eget spel.



Så här långt har Jesper Eliasson spelat en match för Väsby vilket resulterade i en vinst med 2-1 borta mot Karlskrona.

- Att åka ner dit och spela är en tuff bortamatch. Jag tycker att vi gjorde en riktigt bra match. Nu har jag inte kollat hur Väsby spelat tidigare, men det kändes som vi hade en väldigt bra struktur genom hela matcher och dom hjälpte mig väldigt bra i försvarsspelet.

- Det var riktigt skönt att få vinna. Speciellt att få vinna med 2-1 i en sådan jämn match. Dessutom i första matchen, säger Jesper Eliasson som trivs riktigt bra i sitt nya lag.

- En riktigt bra grupp och bra stämning i omklädningsrummet. Alla pratar med alla. Jag kom in med (David) Karlström från Almtuna som jag känner sedan tidigare. Dessutom kom (Lucas) Feuk in från Västervik och det känns som vi tre smälte in i gruppen direkt.

Jesper Eliasson i Färjestad. Foto: Bildbyrån

FÖRSTA TIDEN SOM MÅLVAKT

Du kommer från Eksjö, vad var det som fick dig att välja hockeyn och målvaktsjobbet i första hand?

- Ska jag vara helt ärlig så vet jag inte riktigt. När jag spelade hemma i Eksjö var jag målvakt och back faktiskt. Jag och den andra målvakten i min ålder körde varannan match som målvakt och back.

- Det blev till slut att jag var tvungen att välja något och jag kände att det var mycket roligare att vara målvakt.



Har du ångrat ditt val någon gång?

- Nej, inte speciellt så. Det var ju kul att göra mål ibland, säger Jesper Eliasson med ett leende och fortsätter:

- När jag flyttade till Boro/Vetlanda, jag var 15 år då, bestämde jag mig för att bli målvakt. Jag kände ”nu kör vi på det här”.



Märkte du av att finns en speciell hockeykultur i Boro, Vetlanda och Landsbro?

- Nej, egentligen inte. Jag tränade inte i Landsbro där den riktiga hallen ligger. Vi var mest i Vetlanda bredvid bandyhallen där.



Jesper Eliasson har rutin från den internationella scenen från spel både i U20 VM och U18 VM.

- Klart att jag utvecklats av det eftersom det är den högsta nivån man kan komma till i sin egen ålderskull med tanke på spetskompetensen som är med där. Klart att jag även blivit bättre av det genom målvaktsträningen och hela den biten.



Upplevde du att det var stor skillnad som målvakt att spela internationellt kontra nationellt?

- Ja, men det berodde såklart lite på motståndet och rinkens storlek. Det var någon gång vi var borta i USA och spelade på liten rink. Då kände jag en väldigt stor skillnad. Framför allt mot Kanada och USA, deras spelsätt. Dom är mycket mer aggressiva på mål och spelar en mer offensiv hockey.



Är kanadensare och amerikanare mer fysiska mot målvakterna?

- Dom driver mycket mer på mål, kastar in puckar när som helst och det känns som det alltid är någon därinne i matcherna jag spelat mot dom. Det skulle jag säga är den stora skillnaden.

Jesper Eliasson under JVM 2019. Foto: Bildbyrån

“INTE SAGT SÅ MYCKET OM FRAMTIDEN”

Under juniorlandslagstiden kamperade Jesper Eliasson mycket ihop med Hugo Alnefelt och Erik Portillo. Två killar som nu är i Nordamerika och spelar. Givetvis lockar det även Väsby-målvakten att få åka över dit för att prova på spel.

- Det är dit jag vill till slut och är den stora drömmen. Det hade varit jättekul att få spela där borta någon gång i framtiden.



Eliasson draftades av Detroit 2018.

- Jag har mest haft kontakt med målvaktsscouten, Phil Osaer. (Niklas) Kronwall har jag träffat någon gång. Mer för att han ville kolla läget.

- Jag har varit på två prospects camp. Dom två senaste har blivit inställda på grund av coronan.

Jesper Eliasson. Foto: Ronnie Rönnkvist





Är det stor skillnad på målvaktsträningen där jämfört med här i Sverige?

- Ja, det är lite skillnad vad dom trycker på för detaljer i och med deras sätt att spela. Dels med den mindre rinken eftersom det blir lite andra situationer och vad man ska tänka på då.

- Jag skulle även säga att varje målvaktstränare har sin har någon sorts egen filosofi om hur dom vill att en målvakt ska spela. Klart att det då blir olika vart man än kommer.



Jesper Eliassons kontrakt med Färjestad går ut efter säsongen och vet inte hur det kommer se ut för honom nästa säsong.

- Vi har inte sagt så mycket om framtiden och vi får se vad som händer nästa säsong. Det där sköter agenten och är inget jag behöver oroa mig för. Jag ser till att spela bra på isen så får dom sköta det andra, avslutar Jesper Eliasson med ett leende.

