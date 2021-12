Det har snurrat ordentligt i transfertombolan det senaste dygnet och är så klart läge att titta lite närmare på de mest spännande av de övergångar som skett.



Blekinge skakades om en aning igår när forwarden Jesper Hultberg valde att bryta med Mörrum och istället göra klart med lokalrivalen Karlskrona.



Det är något av en förbjuden övergång och förmodligen hade den inte blivit verklighet om det inte vore för att Mörrum bojkottade bort tre Karlskrona-poäng och genom det missade spel i den Alletta där KHK lirar vidare under våren.



Karma is a bitch, som det brukar heta.



Men det är klart att det rör upp känslor att Hultberg väljer bort Mörrum för att få spela Allettan med rivalen. Med all rätt. Det ska det göra.



Nu kommer Mörrum och Karlskrona inte mötas under våren (så länge de inte stöter på varand