Ny mardröm för Djurgården – krossades av Brynäs

Djurgården ligger sist i SHL och har det turbulent även utanför isen.

Då kom nästa smäll för DIF då det blev förlust 4-0 mot Brynäs under lördagskvällen.

– Så här får det inte se ut, det är för dåligt, säger Filiph Engsund till C More.

De ligger sist i SHL men vid vinst mot Brynäs hade Djurgården haft chansen att minska gapet upp till lagen ovanför kvalstrecket.

I slutändan var de dock aldrig ens nära att hota Gävlelaget.

Brynäs tog ledningen redan efter en 28 sekunders spel då Anton Rödin satte 1-0. Tre minuter senare kom också 2-0 genom Tomi Sallinen i powerplay och redan efter fyra minuters spel var alltså Djurgården i brygga.

Hemmalaget vann skotten med hela 15-5 i den första perioden men DIF lyckades hålla siffrorna till 2-0.

– Brynäs får göra lite som de vill i vår zon. Varje gång de kommer in i vår zon känns det som att de kan lägga en droppass och få ett läge i skottet. Vi måste börja sortera ut hur det ser ut i egen zon. Alla måste steppa upp och vakna, sade Ludvig Rensfeldt i första periodpausen.

”FÅR INTE SE UT SÅ HÄR”

I den andra perioden fortsatte dock Brynäs sitt övertag och först kunde Oula Palve göra 3-0 innan Julius Bergman skickade in 4-0 i slutet av mittperioden och dödade all spänning i matchen inför den tredje perioden.

– Jag vet inte om andra perioden är bättre men vi måste upp. Så här får det inte se ut, det är för dåligt, sade Filiph Engsund i andra periodpausen.

Den tredje perioden blev sedan en händelsefattig historia då inget av lagen skapade alltför mycket chanser framåt och det såg ut som att båda lagen bara ville spela av matchen.

Brynäs vann därmed med 4-0 och skottstatistiken efter 60 spelade minuter löd hela 34-12 till hemmalaget. Veini Vehviläinen fick därmed hålla sin andra nolla i Brynäströjan.

Brynäs – Djurgården 4–0 (2-0,2-0,0-0)

Brynäs: Anton Rödin, Tomi Sallinen, Oula Palve, Julius Bergman.

Djurgården: –

