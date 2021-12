Ben Chiarot är en av Montreal Canadiens viktigaste backar.

Han har dock utgående kontrakt och enligt TSN ska flera topplag i NHL vara intresserade av att byta till sig backen innan Trade Deadline i mars.

Det har varit en tung säsong för Montreal Canadiens och det ser redan nu väldigt svårt ut för lag att nå slutspel då de har elva poäng upp och flera lag framför sig i jakten efter en slutspelsplats.

Då kan “Habs” bli ett säljande lag inför Trade Deadline i mars och redan nu har en spelare pekats ut som ett möjligt jaktbyte för topplagen i NHL.

Ben Chiarot har varit en av Montreals främsta spelare under hösten och han spelade även en viktig roll under slutspelet under fjolåret då laget gick hela vägen till final. Den 30-årige backen har dock ett utgående kontrakt med klubben och blir free agent till sommaren vilket gör att han kan vara en tänkbar trejdkandidat.

Om Montreal känner att det blir hopplöst att nå slutspel så kan de tänka sig att börja trejda bort spelare för att få draftval i stället.

”KOMMER FÖRMODLIGEN TREJDAS”

Chiarot är då en av de som skulle kunna få ett bra utbyte och i TSN:s Insider Trading säger Pierre LeBrun att flera lag är intresserade av toppbackens tjänster.

– Jag har pratat med några av topplagen i NHL som värderar Chiarot väldigt högt och det är en kille som skulle kunna ge ett förstarundeval i utbyte med tanke på att det inte finns så många skickliga 'rental' backar tillgängliga, säger LeBrun och fortsätter:

– Han har en ‘no-trade lista’ på tio lag som han ska ha fyllt i. Det är verkligen inte omöjligt att Montreal försöker förlänga med honom men han kommer förmodligen att trejdas innan 21 mars.

Ben Chiarot har gjort sex poäng på 25 matcher hittills den här säsongen och snittar 23:03 minuters istid per match vilket är näst flest av alla spelare i “Habs".

