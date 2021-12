Det råder backkris i Leksands IF då fem ordinarie backar saknades i gårdagens match mot Örebro.

För hockeysverige.se berättar general managern Thomas Johansson hur klubben ska ta sig igenom den tuffa perioden.

– Just nu handlar det om att försöka överleva en period, säger “Tjomme”.

Fyra av Leksands backar i gårdagens match mot Örebro, Lian Bichsel 17 år, Alexander Lundqvist 20 år, David Rosander 18 år och Lukas Lagerberg 17 år, är alla alltså under 20 år. Lägg därtill att Calle Själin fortfarande bara är 22 år. Det här bottnar givetvis i en extrem skadesituation där både Johan Fransson och August Berg är långtidsskadade samt att Patrik Norén, Jonas Ahnelöv och Tobias Ekberg alla har lättare skador eller är sjuka.

Thomas Johansson är general manager i Leksand och ser på backsituationen med blandade känslor.

– Just nu handlar det om att försöka överleva en period. Det är inte så att vi har några långtidsskadade förutom Berg och Fransson på backsidan, berättar Thomas Johansson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det handlar om att försöka klara av den här perioden när vi har ett hårt matchande, lite sjukdom och skavanker på spelare. Jag förväntar mig att vi inom en väldigt snar framtid börjar bli lite mer friska på backsidan.

– Matcherna kommer stup i ett och då måste vi klara av att hantera det. Hittills har vi försökt lösa det genom att lyfta upp yngre killar från våra egna led.

”DET KAN VI INTE STYRA”

Hur är statusen på Jonas Ahnelöv, Tobias Ekberg och Patrik Norén?

– Inom en vecka hoppas jag definitivt merparten tillbaka. Ahnelöv är lite dag till dag. Det kan gå jättebra en dag vilket gör att det kan lossna helt och hållet. Annars kan det bli lite segare.

– Ekberg hoppas jag vara tillgänglig i mitten av veckan som kommer. Norén förhoppningsvis tillbaka efter helgen.

– Det är inte långt kvar så det går inte att springa i väg och göra en massa saker. Alla lag genomgår sådana här perioder. Klart att det är kostsamt, så är det, men vi får försöka hantera det i gruppen.

– Samtidigt är det bra för dom unga killarna att komma upp, få lite erfarenhet och känna på SHL, men också att vi får gå lite hårt på dom andra spelarna som jag vet inte har något emot att spela sina 25 minuter per match. Jag tror inte att dom tycker det är så där jättetråkigt.

– Klart att vi är på en otroligt skör tråd och vandrar just med tanke på att det är sådana tider med förkylningar och allt det där som kan spöka. Det kan vi inte styra från ena dagen till den andra.

Jonas Ahnelöv kan snart vara tillbaka i spel. Foto: Ronnie Rönnkvist

Fyra killar i gårdagens match är 20 år eller yngre, hur ser du att dom agerat och presterat så här långt?

– Jag tycker att dom gjort det jättebra utefter förutsättningarna. Dom har verkligen kommit in och visat att dom är på väg någonstans i sina egna hockeykarriärer.

– Jag känner mig inte så stressad eller orolig över det. Sedan är det självklart inte på lång sikt hållbart för oss. Å andra sidan förväntar jag mig, som sagt var, att vi ska få tillbaka spelare.

– Här och nu blir det ändå en liten stressad situation. Våra unga spelare sätts på prov, laget sätts på prov och det kommer matcher ett i ett i ett…

– Nu möter vi Luleå på lördag. Sedan har vi dubbelmöte med Frölunda. Klart att det är tuffa papper för våra unga killar, men samtidigt är det en bra erfarenhet.



Grunden till anfallsspelet börjar som regel med uppspel från försvarsspelare, hur har det påverkats då det är många unga nya backar som ska hantera den biten?

– Killarna som kommer från våra egna, vi jobbar utefter samma linje på herr, dam och juniorsidan. Självklart är killarna i juniorerna och spelar av en anledning, att dom kanske inte är riktigt mogna för att ta steget upp och spela juniorhockey.

– Dom ska på något sätt försöka skolas in i det här. Nu slängs dom in i en miljö där det är väldigt tufft. Ser vi på matchen mot Örebro igår var det spelet nerifrån som gjorde att vi inte fick det här riktiga trycket framåt. Det är såklart något dom behöver träna på och lära sig, men dom vet vad vi ska göra. - Det skiljer sig inga större delar hur dom spelar i J20 kontra hur man spelar i A-laget.

Lian Bichsel har fått ta ett större ansvar – men han själv försvinner snart till JVM. Foto: Ronnie Rönnkvist

ÖPPNAR FÖR VÄRVNINGAR ELLER LÅN

Tittar du på att bredda upp backsidan?

– Klart att vi tittar på det. Klart att då vi har både Berg och Fransson borta och då var en back kort in i den här säsongen… Vi har tagit in Ben (Thomas) och (Tobias) Ekberg. Klart att vi skulle må bra av att få in ytterligare en back in i vårt system.

– Det är fortfarande mycket kvar av serien. Vi har inte ens kommit halvvägs ännu så det är klart att vi tittar på att hitta någon att stärka upp backsidan med resten av säsongen. Det är en marknad där det inte florerar med mängder av backar. Sedan ska vi hitta en back som vi känner fungerar i vårt spel, någon som kommer in och verkligen kan bidra och höja vår nivå.

– Vi håller både våra öron och ögon öppna för att se vad som finns, men det är klart att vi har ett hål att fylla där.

Lån?

– Vi ser över olika alternativ.



Mattias ”Kolan” Karlsson har gjort comeback i Häradsbyggden…

– (Skratt) Det är bra för ”Kolan” att vara där.



Johan Garpenlöv tar ut sitt landslag till Channel One Cup på måndag, om Calle Själin blir uttagen, vågar ni då släppa i väg honom med tanke på skadeläget i truppen?

– Det är klart att Calle ska åka med landslaget om han blir uttagen. Det ser jag inte som några konstigheter, avslutar Thomas Johansson.

