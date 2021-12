Olle Strandell spelade i Borlänge och var elevassistent vid sidan om hockeyn.

Plötsligt fick han chansen att lånas in till Mora vilket ledde till ett kontrakt över hela säsongen – och nu kan han leva hockey på heltid.

– Jag tror bara man blir ännu mer tacksam över hur bra man har det nu, säger 22-åringen till hockeysverige.se om sin resa till HockeyAllsvenskan.

Alla vägar till proffsishockeyn ser annorlunda ut.

Olle Strandell är en av dem som nyligen har tagit resan dit då han har kommit upp till HockeyAllsvenskan den här säsongen.

Efter drygt två säsonger i Borlänge i Hockeyettan fick han plötsligt chansen att lyftas upp till Mora och där han har sedan också blivit kvar.

– Det har varit bra tycker jag, säger Strandell om första tiden i MIK och fortsätter:

– För egen del har det funkat rätt spelmässigt bra och man har fått spela mycket vilket har varit kul. Sedan vill man ju alltid vinna mer än man förlorar.

Den 22-årige backen flyttade till Borlänge 2019 och tog steg under sina två säsonger i Hockeyettan.

Sedan spelade han sju matcher för BHF under hösten innan han fick chansen då han lånades in till Mora under en match. Därefter blev det en match till innan MIK gick ut med att skrivit ett kontrakt med Strandell för resten av säsongen.

Det kändes som att det här med Mora kom ganska plötsligt, hur var det för dig?

– Det var klart att det gjorde. Det här hade jag ingen aning om innan. Första matchen var väl lite oväntad.

– Jag hann väl inte tänka så mycket egentligen. Det var väl mest att gå in och köra och göra det man vet att man kan och det man är här för att göra. Det var skitkul att det blev klart för hela säsongen.

Strandell fick plötsligt byta Borlänge mot Mora. Foto: Bildbyrån

Hade du siktat mot att ta dig till HockeyAllsvenskan den här säsongen?

– Det var väl inget man fokuserade på när säsongen startade i Borlänge liksom. Då var det mer att göra det så bra jag bara kan och hjälpa laget. Man vill ju alltid ta sig uppåt men jag trodde inte att jag skulle göra det redan i år.

”EN CHANS ATT SATSA STENHÅRT PÅ HOCKEYN”

Förutom tre säsonger i Västerås som junior har Olle Strandell spelat hemma i Dalarna nästan hela sitt liv. Han är född i Leksand och inledde även karriären i Leksands IF där han bland annat var lagkapten för klubbens J20-lag under en säsong.

Därefter flyttade han till Borlänge och sedan kom alltså chansen med Mora.

Strandell är dock leksing rakt igenom men rivaliteten med Mora var ingenting som han tänkte på när han väl fick möjligheten att skriva ett allsvenskt kontrakt.

– Nej, det tycker jag inte. Det är klart att det finns rivalitet men för mig är det en chans att satsa stenhårt på hockeyn, få göra det jag vill och leva på hockeyn. Det var inga konstigheter för min del.

– Man vet ju inte hur många chanser man får så man får ju ta chansen när den ges. Jag trivs skitbra här i Mora också.

Olle Strandell har nu spelat tolv matcher i HockeyAllsvenskan för Mora och hittills är det tydligt att han verkligen inte bara är här för att “se och lära”.

Olle Strandell har fått ett stort ansvar i Moras defensiv. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Sedan övergången till MIK har 22-åringen fått ta en stor och viktig roll i lagets defensiv. Hittills har han snittat 19:21 minuters istid per match vilket är fjärde mest bland Moras backar.

– Direkt från första matchen när jag blev inlånad har jag fått spela mycket. Jag har fått stort förtroende från både Johan (Hedberg, tränare) och Örjan (Lindmark, assisterande tränare). Det gäller för mig att ta chansen också för det är ju skitkul att spela mycket.

”GÄLLER ATT INTE TÄNKA FÖR MYCKET”

Försvararen har blivit en viktig kugge i defensiven för Mora som är med och stänger ner motståndarnas bästa spelare.

Hur stor anpassning har det varit att komma till HockeyAllsvenskan?

– Jag känner mig lugn och trygg och det har fungerat bra. Det är ju fortfarande hockey liksom. Det är ju lite nytt men egentligen har man inte behövt anpassa sig så mycket till spelet här. Det gäller att inte tänka för mycket utan mer gå ut och slappna av och köra. Man spelar ju hockey för att det är kul liksom.

Vad är det du har utvecklat som har lett till att du kunnat ta det här klivet?

– Mina två första år i Borlänge gick det ju också bra men framför allt början på den här säsongen var riktigt bra. Jag hade kanske fått ut lite mer offensiv, våga spela på mina styrkor mer och ta för mig. Det blir ju lite så, ju mer man syns ute på isen desto mer fler folk får upp ögonen.

Olle Strandell trivdes bra i Borlänge. Foto: Christoffer Cederberg/Bildbyrån

”HADE INGET ATT KLAGA PÅ I ETTAN”

Olle Strandell har nu alltså tagit steget till att bli ett hockeyproffs på heltid efter att endast ha spelat på halvtid de senaste åren.

Förutom hockeykarriären i Hockeyettan med Borlänge har 22-åringen då varit elevassistent vid sidan om.

Kontraktet med Mora gör dock nu att han kan leva på hockeyn helt och hållet.

– Det är ju lite skillnad. Jag hade inget att klaga på i Ettan heller men det var lite tufft med att gå upp och jobba och sedan träna på eftermiddagen.

– Du ska upp och jobba tidiga morgnar sedan hem och äta för att sedan åka och träna eller spela match. Det blev några tidiga morgnar och sena kvällar men det var en bra lärdom för mig och jag är glad att jag har gjort det.

– Jag tror bara man blir ännu mer tacksam över hur bra man har det nu och att få spela hockey på heltid. Jag tar bara med mig bra minnen från tiden i Borlänge, avslutar Olle Strandell.

