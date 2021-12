Anton Forsberg har fått chansen i Ottawa Senators.

Under natten tackade han och tog genom att rädda 47 av 49 skott när “Sens” skrällde mot Carolina Hurricanes – Forsberg tangerar därmed klubbrekordet för flest räddningar i en seger.

– Forsberg spelade helt otroligt, säger coachen D.J. Smith.

Ottawa Senators har haft stora bekymmer under hösten i NHL, speciellt på målvaktssidan. Det ledde nyligen till att Matt Murray placerades på waivers och skickades ner till AHL efter att inte ha lyckats prestera i “Sens”.

Frågan är om Anton Forsberg nu kan bli klubbens räddning mellan stolparna.

29-åringen från Härnösand får axla ett tyngre ansvar när Murray är nere i farmarligan och under nattens match visade han att Ottawa kan lita på honom.

När Senators åkte ner till Raleigh för att möta ett av NHL:s bästa lag i form av Carolina Hurricanes var det många som förväntade sig att “Canes” skulle dominera, och så blev det också.

Efter den första perioden ledde Carolina skotten med hela 20-3 (!) och när matchen var färdigspelad vann hemmalaget skottstatistiken med 49-20. Tack vare Anton Forsberg var det dock Ottawa som vann matchen.

Forsberg, med ett förflutet i Carolina, storspelade och räddade 47 av de 49 skott som topplaget skickade mot honom. Svensken tangerar därmed klubbrekordet för flest räddningar i en segermatch, ett rekord som sattes av Craig Anderson 2011. Det är också flest räddningar som Forsberg själv gjort i en och samma match under sin NHL-karriär.

– De är ett lag som skjuter väldigt mycket skott, från alla håll och kanter. De hade flera lägen i powerplay men vårt boxplay spelade riktigt bra och Forsberg spelade helt otroligt i målet, säger Sens-coachen D.J. Smith efter matchen.

Anton Forsberg made a career-high 47 saves to lead the @Senators to victory in Raleigh.#NHLStats: https://t.co/ydedYNPcpA pic.twitter.com/FvAV4V9EFX