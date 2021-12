Almtuna IS fortsätter göra förändring på målvaktssidan.

Nu lånas 19-årige Oscar Leijon ut från klubben till HV71:s J20-lag.

– Det är en grymt bra utmaning för Oscar, säger sportchefen Björn Danielsson.

För ett par dagar sedan meddelade Almtuna IS att de gör en rockad på målvaktssidan. Jesper Eliasson som varit utlånad från Färjestad BK återvände till Karlstad för att sedan lånas ut till Väsby samtidigt som det allsvenska bottenlaget väljer att plocka in 21-årige Isak Johansson från just Väsby.

Nu fortsätter förändringarna för Almtuna.

Under torsdagen går de nämligen ut med att 19-årige Oscar Leijon lånas ut av Uppsalaklubben. Han kommer i stället att spela för HV71:s J20-lag tills vidare.

– Det är en grymt bra utmaning för Oscar. Han är en ung mycket lovande målvakt som kommer att få utvecklas i lugn och ro i en grym miljö i HV71:s J20-lag, säger sportchefen Björn Danielsson till klubbens hemsida.

Oscar Leijon fick chansen i tre allsvenska matcher förra året och den här säsongen har han vaktat kassen i fem matcher i HockeyAllsvenskan samtidigt som han har varit utlånad till både Segelstorp och Vallentuna i Hockeyettan.

Almtuna har också 19-årige keepern Oliver Håkanson på lån hos Hudiksvall i Hockeyettan. Det innebär att de för tillfället endast har en målvakt i seniorlaget, Isak Johansson, som endast har spelat en enda match i HockeyAllsvenskan vilket var i onsdagens förlust mot Kristianstad. I den matchen hade 18-årige Anton Danell lyfts upp från klubbens J20-lag för att agera backup till Johansson.

