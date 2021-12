Jack Hughes må bara ha gjort 55 poäng under sin NHL-karriär.

Men liksom när New Jersey draftade honom som första spelare totalt 2019 så har Devils en stark tro på den amerikanske centern.

Så pass stark tro att man nu belönar Hughes med ett kontrakt värt 577 miljoner kronor.

Jack Hughes är spelaren som New Jersey Devils ämnar att bygga framtidens lagbyggen kring. Under gårdagen meddelade klubben att den 20-årige centern skrivit på ett nytt åttaårskontrakt värt med en lönetaksträff på åtta miljoner dollar per säsong.

Det totala kontraktsvärdet blir därmed 64 miljoner dollar, motsvarande 577 miljoner kronor.

– När New Jersey draftade mig så visste jag inte mycket om klubben, men jag älskar att vara är. Jag älskar att spela här. Vi håller på att bygga något speciellt. Jag tycker att det här kontraktet visar att klubben tror på mig och jag är otroligt hängiven till klubben, säger Hughes till klubbens hemsida.

Hughes, som draftades som första spelare totalt i NHL-draften 2019, har gjort 55 poäng på de 120 matcher han hunnit spela i ligan.

– Nu måste jag i gengäld vara en stjärna under det kommande decenniet. Jag vet att den tiden kommer att komma, jag vet att det kommer att hända. Det är en extremt spännande tid i New Jersey, säger Hughes.

Kontraktet påbörjas nästa år och innebär att Hughes, i skrivande stund, kommer att vara lagets bäst betalde forward.

TV: Absurda sekvensen får kommentatorerna att balla ur