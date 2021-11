Johan Rosén har sedan säsongen 2010/11 varit aktiv som tränare på både junior- och seniornivå. De senaste säsongerna har han varit junioransvarig i Mora IK. Nu lämnar han klubben och tar i stället ansvaret för 06-kullen och deras juniorlandslag fram till U18-nivå.

Johan Rosén tog tränarrollen i Leksands J18 säsongen 2009/10 och har sedan dess varit tränare på både juniornivå och seniornivå. Under tre säsonger var han assisterande tränare i Leksands IF och under säsongen 2017/18 var han tillfälligt tränare i Mora IK när de spelade i SHL.

I Mora har han under de senaste säsongerna varit junioransvarig, men nu kommer Rosén få en ny roll. Mora IK meddelade idag på sin hemsida att Rosén kommer ta ansvaret för 06:orna och följa dem under deras resa till till och med att de spelar i U18-landslaget.

– Jag kommer att vara förbundskapten för U17 och U18 landslaget och kommer att följa 06:ornna på deras resa för Förbundet. Det är en dryg månad sen som Anders Lundberg på förbundet ringde till mig och frågade om jag var intresserad. Sen har det varit ett bollande fram och tillbaka, men det kändes så bra så jag tackade ja till jobbet. Det är smickrande, säger han till Moras hemsida.

Rosén har sedan tidigare varit assisterande tränare i U16-landslaget under säsongen under säsongen 2010/11.

TV: De är SHL:s största spelarprofiler

Matchrapporter: Björklöven vann mot Mora på bortaplan Axel Bergkvist och Måns Carlsson matchvinnare när Mora besegrade SSK Förlustsviten bruten för Mora – efter 3-2 mot VIK Hockey BIK Karlskoga har fyra raka segrar – vann mot Mora med 4-0 Modo slog Mora på hemmaplan