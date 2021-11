Oliver Ekman Larsson sänktes av en slewfoot i gårdagsnattens möte med Boston. Nu stängs Bruins stjärna Brad Marchand av i tre matcher för tilltaget.

Förutom de tre matcher som Brad Marchand stängs av tvingas Boston-stjärnan även avstå 91 875 dollar, motsvarande drygt 840 000 kronor, för tilltaget, meddelar NHL via sin hemsida.

De pengarna kommer att gå till ligans Players' Emergency Assistance Fund.

Det var i inledningen av mötet mellan Boston och Vancouver som Marchand sparkade undan benen på Vancouvers svenske back Oliver Ekman Larsson bakifrån, varpå “OEL” brakade ned i isen och vidare in i sargen.

Detta är inte första gången som Marchand stängs av för en slewfoot. I januari 2015 stängdes Boston-stjärnan av i två matcher för samma tilltag på dåvarande New York Rangers-centern Derick Brassard.

Totalt har Marchand nu stängts av vid sju tillfällen av ligan under sin 822 matcher långa NHL-karriären.

