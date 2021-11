Montréal drog under gårdagen till med drastiska förändringar i organisationen.

Tre toppar i organisationen tvingades lämna sina jobb och den långvarige general managern Marc Bergevin var en av dem.

Söndagen den 28 november 2021 blev en mörk dag i Montréal Canadiens historieböcker. Marc Bergevin var inne på sin tionde säsong som general manager i klubben, och trots att hans kontrakt i Montréal går ut till sommaren tvingas han redan nu lämna sin post.

Utöver Bergevin tvingades även assisterande general managern Trevor Timmins och vice presidenten av “public affairs” Paul Wilson lämna sina jobb.

Montréal var så sent som i våras i Stanley Cup-final, men efter en minst sagt trög säsongsinledning hade ägaren Geoff Molson inte längre något tålamod kvar.

– Vi önskar dem all framgång de förtjänar i sina karriärer. Jag tror dock att tiden är inne för ett ledarskapsbyte inom vår horganisation, som kommer att ge en ny vision och bör tillåta våra fans och partners att fortsätta heja på ett mästarlag, sa ägaren i ett pressmeddelande under gårdagskvällen.

KRAVEN FÖR ATT BLI MONTRÉALS NYA GM

Molson hade så sent som i somras försökt förhandla fram en förlängning med Bergevin, men de två parterna hade då inte lyckats nå en överenskommelse.

In på posten kommer Jeff Gorton, som under fjolårssäsongen fick lämna sitt uppdrag som general manager i New York Rangers. I Montréal tar han däremot inte rollen som general manager, utan som vice president i hockeyverksamheten. Under tiden som Montréal letar efter en ny general manager kommer erfarne Gorton vara verksam som tillfällig general manager.

I sökandet på organisationens nye general manager har Molson kravet att personen kommer in med betydande expertis för organisationen, kan ansluta så snart som möjligt och att personen talar både engelska och franska för att kunna kommunicera med Canadiens-fansen, vilket Molson låter meddela på lagets hemsida.

