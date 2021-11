Matt Murray har haft en jobbig säsongsinledning med Ottawa Senators.

Nu rapporterar Elliotte Friedman att Senators tänker sätta upp den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren på waivers.

Ottawa Senators ser ut att få ett helsvenskt målvaktspar.

När den kanadensiska huvudstadsklubben förlorade mot Anaheim Ducks i natt stod Anton Forsberg mellan stolparna, samtidigt som Filip Gustavsson satt på bänken.

Utanför laget stod Matt Murray, den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren och den tilltänkte förstemålvakten. Nu kan Murrays tid i Senators vara räknad.

Efter att huvudtränaren D.J. Smith riktat kritik mot sin stjärnmålvakt tidigare under veckan rapporterar nu Sportsnets Elliotte Friedman att NHL-klubben tänker placera Murray på waivers, vilket innebär att man antingen släpper honom helt gratis till en annan NHL-klubb eller lyckas skicka ned honom till farmarlaget i Belleville.

Enligt Ottawa Suns krönikör Bruce Garrioch ska Murray ha fått beskedet att han kommer att sättas upp på waivers av Senators efter nattens 0–4-förlust mot Anaheim, något Murrays representanter inte ska vara nöjda med.

27-årige Murray, som har en lönetaksträff på 6,25 miljoner dollar fram till 2024, har räddat 89 procent av skotten han ställts inför på de sex matcher han spelat den här säsongen.

På meritlistan har kanadensaren två Stanley Cup-titlar med Pittsburgh (2016 och 2017) och ett VM-silver med Kanada (2019).

