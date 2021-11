Förlustsviten fortsätter – femte raka: "En jämn match"

Örebro besegrade under kvällen Djurgården med 3-0.

Detta innebär att Djurgården förlorar sin femte raka match och krisen i laget fördjupas ytterligare.

– Det är en jämn match och vi har tillräckligt med lägen för att vara med, säger tränaren Nichlas Falk i C More om insatsen efter matchen.

Djurgården har haft det tungt sedan vinsterna mot Färjestad och Leksand i början av november.

Idag gick laget ytterligare en tung förlust till mötes då Örebro gästade Djurgården på Hovet. Örebro gjorde matchens först mål i slutet av den andra perioden och hittade sedan nätet ytterligare två gånger i tredje perioden.

Detta innebär nu att Djurgården förlorat fem raka matcher och fortsatt innehar jumboplatsen i tabellen.

– Det är surt. Vi har våra lägen, men sedan blir det ett slumpmål fram till 2-0. Vi gör ett försök med att ta ut målvakten och då vinner de tekningen och gör mål i tom bur. Förutom ett par minuter i den andra perioden var det en jämna match och vi tar med oss det. Det är en jämn match och vi har tillräckligt med lägen för att vara med, säger tränaren Nichlas Falk i C More om insatsen efter matchen.

Djurgården får chans att vända den dåliga trenden när laget tar emot Malmö, som just nu är inne i en tre matchers lång förlustsvit, på tisdag.

TV: “ Mycket tyder på att det blir kvalspel för Djurgården”

