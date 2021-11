New York Islanders har det riktigt jobbigt just nu.

I natt inkasserade laget sin åttonde raka förlust efter att man nollats av Pittsburgh med 0–1.

– Det här är en av de största utmaningarna jag ställts inför på 20 år, konstaterar tränaren Barry Trotz för NHL.com.

Det är inte mycket som går rätt för New York Islanders just nu. Laget, som av vissa tippades att bli ett topplag den här säsongen, förlorade under natten till lördag sin åttonde raka match.

Detta efter 0–1 hemma mot Pittsburgh Penguins, sedan Islanders haft sex spelare i ligans covid-19-protokoll.

– Det här är en av de största utmaningarna jag ställts inför på 20 år och då startade jag ändå med ett expansionslag (Nashville 1998). Det här är en större utmaning, säger Islanders Barry Trotz till NHL.com.

INTE VUNNIT I NYA HEMMAARENAN

Förlusten innebär att Islanders alltjämt inte vunnit i sin nya hemmaarena i Elmont. Detta trots fyra försök.

– Självklart vill vi göra bra ifrån oss i den här arenan. Våra fans vill att vi ska lyckas och de är exalterade, sedan drabbas vi av covid, skador och sådana typer av saker. Väldigt otajmat, med sådant är livet, säger Trotz.

Kasperi Kapanen stod för matchens enda mål med drygt tre minuter kvar att spela av den andra perioden. Mellan stolparna höll Tristan Jarry sin tredje nolla på sina fem senaste matcher när han räddade 25 skott.

– Det var bara en ny match mot ett nytt lag. Det har varit mitt mindset hela året. Jag vill bara göra mitt jobb och hjälpa laget, säger Jarry.

New York Islanders – Pittsburgh Penguins 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

New York: -

Pittsburgh: Kasperi Kapanen (5).

