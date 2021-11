Talangens fina säsong – efter fjolårsmardrömmen

För många juniorer i Sverige blev coronasäsongen en motivationsdödare.

För Rasmus Rudslätt blev det en boost som har tagit honom hela vägen till AIK:s A-lag.

– När det blev klart att säsongen skulle börja blev det en jäkla drivkraft, berättar forwarden för Hockeysverige.se.

SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förra säsongen blev ingen rolig historia för de svenska juniorlagen.

För Rasmus Rudslätt och AIK innebar det inte bara väldigt få matcher utan också en annan träningsform.

En annorlunda sådan.

– Det var bara att komma till hallen och köra utefys, säger den 17-årige talangen och fortsätter:

– Jag tycker ändå att jag gnuggade på bra med sommarfysen. Sedan blev det inte ens is under en, två månader. Vi körde utefys mitt i vintern vilket var lite sisådär. Men det var ännu ett sätt att få gemenskap i laget. Att ta ut stängerna och vikterna och sedan träna i snökaos. Det var inte direkt optimalt men det gick. Sedan när vi väl fick gå på is så fick vi lov att byta om utomhus.

Foto: Bildbyrån. Rasmus Rudslätt ser tillbaka på fjolårssäsongen med blandade känslor.

För Rasmus Rudslätt blev det än värre av en operation av halsmandlarna. Totalt blev det bara tre matcher med AIK:s J18-lag för forwarden.

– Jag kände att det var väl så för alla. Har man bara motivationen och jag tyckte att det var väldigt roligt att komma ner till Ritorp och träna. Jag älskar att träffa kompisar och allt möjligt. Det var en utmaning att klara av den stunden.

Tillsammans med pappa Daniel Rudslätt spolades det en liten rink på bakgården så att talangen kunde behålla känslan.

– Vi hade en liten uterink hemma hos oss. En fjutt liksom. Det blev inte mycket men det var lite.

RESAN TILL A-LAGET

Om den förra säsongen inte var den mest optimala för Rasmus Rudslätt har denna säsongen varit desto mer positiv.

Redan under försäsongen fick han chansen med A-laget.

En chans som han förvaltade.

– Jag fick vara med i seriepremiären på bortaplan där mot HV och det var en jättemäktig känsla med publiken och allt. Riktigt coolt.

Hittills har det blivit två matcher för den unge forwarden som står på noll poäng i Hockeyallsvenskan. I J20 har produktionen å andra sidan varit bättre.

Precis som för laget har det stundtals sett riktigt bra ut och i poängkolumnen står det 16 poäng på 20 matcher.

– Vi har många jätteduktiga spelare som det har gått bra för i vårt lag. Det är jätteskoj att de flesta får vara med och träna på och se hur det är att spela i en hög liga på seniornivå. Att få den erfarenheten att få vara med och spela och träna med A-laget ger verkligen självförtroende för alla som har varit däruppe.

– Jag tror att Anton verkligen gillar hur vi jobbar här nere.

Foto: Bildbyrån. Rasmus Rudslätt under sin A-lagsdebut mot HV71.

Vad vill du vara för typ av spelare?

– Jag tycker att jag är en både offensiv och defensiv forward. En snabb spelare som kan sätta dit den ibland.

Bra på skridskorna?

– Ja, jag skulle säga att jag är hyfsat snabb i alla fall…

"HADE VARIT KUL ATT SLÅ FARSAN”

Under säsongen har Rasmus Rudslätt inte bara fått vara med i AIK:s A-lag utan han har även fått spela med U18-landslaget. I augusti var det Hlinka Gretzky Cup, där Sverige kom trea, och nu senast var det en samling med landslaget i Schweiz.

Till sommaren väntar också en NHL-draft. Där stockholmaren finns med i diskussionerna om att bli tingad av en klubb.

– Det är jättekul. Det är spänning redan nu och det gäller bara att visa att jag ska bli draftad. Det är jättemycket konkurrens för att bli draftad men jag ska göra mitt allt för att bli det.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Rasmus Rudslätt i januari 2020 inför sin första landslagssamling.

Vad har du för mål med att spela hockey?

– Det hade varit kul att slå farsan. Han lyckades inte till NHL men jag ser honom som en förebild och det hade varit kul att ta mig förbi honom. Det är svårt och man måste lägga ner mycket tid men jag ser det som ett mål.

UTBILDNING ELLER HOCKEYPROFFS?

Rasmus Rudslätt har gått hela vägen upp från knattelagen till A-laget i AIK. I kombination med det har han, som många andra, en skolgång att fokusera på parallellt.

– Jag har en ambition att plugga vidare efter gymnasiet, så länge det går bra. Just nu så gör det det. Där är också pappa lite av en förebild. Han pluggade vidare även fast han spelade i SHL. Han klarade av det så vi får väl se om jag gör det.

Just nu läser han ekonomi på gymnasienivå samtidigt som drömmen om att bli hockeyproffs ska jagas.

– Jag tycker att det är kul med ekonomi och jag gillar matte. Det är väl varför jag valde det och sedan tycker jag att det är kul med siffror, pengar och allt möjligt. Det är ändå skönt att ha något i bakfickan om det går snett.

– Nu när man har spelat lite med A-laget så missar man lite i skolan. Jag tycker att det är skönt att man annars kan kombinera skolan med ishockeyn på ett bra sätt. Det är bra upplägg med att träningen kommer direkt efter skolan så att man kommer hem tidigare än man annars hade gjort.

FAVORITKLUBBARNA

Förutom AIK, som är det självklara valet i Sverige för Rasmus Rudslätt, finns det också ett lag i USA som ligger varmt om hjärtat.

– Dallas Stars är mitt favoritlag därborta. Mina kusiner bor där i Texas så det har blivit så. Jag brukar vara där mycket på somrarna.

Men även om Dallas ligger nära så är det ingenting mot vad AIK gör. Klubben var, och är fortfarande, det självklara valet.

Om inte som spelare så som supporter.

– Jag är ofta där. På nästan alla matcher. Nästan alla matcher som jag hinner och kan går jag på. Ibland så blir det klacken när man går med några gubbar som älskar AIK. Det viktigaste är att man är där och ser matchen och stöttar AIK.

TV: ”Det är farligt att se William Eklund som en frälsare”

Matchrapporter: IF Björklöven slog AIK på bortaplan Formstarka HV 71 tog ännu en seger Ryck i sista perioden avgjorde för HV 71 borta mot AIK AIK vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande VIK Hockey BIK Karlskoga vann – efter Oscar Lawners hattrick