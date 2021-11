Jesper Myrenberg hade ett tyngre fjolår och lämnade sedan Västerås.

Då har han studsat tillbaka i Vita Hästen där han nu är tacksam över att han fått göra den mentala resan för att hitta toppnivån.

– Det var positivt att få gå igenom det så pass tidigt i sin karriär och lära sig mer om sig själv, säger 21-åringen till hockeysverige.se.

Inför årets säsong värvade Vita Hästen två målvakter som inte tog plats i andra klubbar, Adam Ohre från Timrå samt Jesper Myrenberg från Västerås.

Trots att klubben har haft en svår höst i HockeyAllsvenskan vilket gör att de är nerdragna i bottenstriden så kan de inte klaga på målvaktsspelet.

Speciellt Myrenberg har visat framfötterna och fått en bra start i sin nya klubb där han har vaktat kassen i tio matcher samt har 91,2 i räddningsprocent samt 3,20 insläppta mål per match.

För hockeysverige.se berättar den 21-årige målvakten om första tiden i Vita Hästen.

– Jag tycker att jag har hållit en ganska jämn nivå och jag är väldigt nöjd med min start. Siffrorna på senare tid… Det är ju lätt att stirra sig blint på siffrorna eftersom det började som en raket och sedan har gått ner men jag tycker inte att min prestation har ändrats så mycket, säger Myrenberg och fortsätter:

– Vissa matcher möter man bättre lag som tar på vara på sina chanser och i en annan match så står stjärnorna rätt och man har lite flyt. Får man 40 skott mot sig så ska man ha mycket flax för att rädda alla.

– Egentligen får man kolla läge för läge och att hålla en jämn linje i sitt spel, det är mycket det man får kolla som målvakt i stället för statistiken. Det är det jag försöker göra, oavsett om jag släpper en puck på 40 skott eller fem på 40 så försöker jag se om jag agerar som jag vill.

Jesper Myrenberg har mycket att göra i Hästen. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

Jesper Myrenberg får också en väldigt hög belastning i Vita Hästen. Under årets säsong är han nämligen den målvakt som har haft mest att göra i HockeyAllsvenskan.

På sina tio matcher har han fått 365 skott på sig och gjort 333 räddningar. Det innebär att Myrenberg får 36,5 skott på sig per match samt gör 33,3 räddningar per match och han är därmed den målvakt som får flest skott på sig i snitt per match i hela ligan.

– Framför allt är det roligt att rädda puckar liksom. Man får jobba mycket och får många lägen emot sig så utvecklingsmässigt är det säkert bra. Sedan vet jag inte om det är så positivt för att vi ska vinna matcher då det kanske betyder att vi är för mycket i egen zon.

– Sedan får man se vart skotten kommer ifrån också, det kan ju vara 30 skott utifrån. Vi hade någon match mot Tingsryd för inte så länge sedan då de sköt 40 skott men bara sex av dem var högklassiga målchanser.

”VILLE INTE BARA STÅ BAKOM”

Den Täbyfostrade burväktaren är alltså ny i Hästen den här säsongen. Innan flytten till Norrköping spelade han i Västerås där han spenderade två säsonger. I våras stod det dock klart att målvakten inte blev kvar i VIK.

– Vi hade en dialog men jag fick reda på ganska tidigt att de var intresserade av ”JG” (Johan Gustafsson) och då kände jag att jag inte vill stå där bakom honom och bara få vakta kassen i åtta matcher eller något. Det hjälper inte mig i min ålder utan då blev det att söka mig vidare för att få förutsättningar att spela mer matcher, säger Jesper Myrenberg.

Och hittills har du ju fått bra möjlighet till spel här i Hästen?

– Absolut, både jag och Ohre har gjort det bra och vi delar på ansvaret. Den senaste tiden har han ju varit borta så då får man ju spela mer och det tackar man aldrig nej till. Det är lika kul varje gång att få spela mycket och det är en stor ära att representera Vita Hästen.

Jesper Myrenberg hade en tyngre säsong i fjol. Foto: Bildbyrån

”FICK GÖRA EN RESA MENTALT”

Jesper Myrenberg spenderade sin juniorkarriär i Linköping och flyttade till Västerås 2019 för att få igång seniorkarriären. Då stod han för en riktigt stark debutsäsong i VIK vilket ledde till att han blev en finalist till Guldgallret som HockeyAllsvenskans bästa junior.

Efter sin starka säsong hade han det dock tyngre under förra säsongen. Han fick inte samma möjlighet till spel utan Emil Kruse tog ett större ansvar. Myrenberg fick då nöta bänk en längre tid under hösten. Under årets säsong har han dock visat vilken toppnivå han kan hålla.

Vad är de stora skillnaderna mellan fjolåret och den här säsongen?

– Fjolåret började jag lika bra. Sedan hade jag en match mot just Vita Hästen där det gick lite tungt och efter det satt jag på sidan ett tag av olika anledningar som jag inte vill gå in på nu.

– Då fick jag göra en resa mentalt och efter jul hade jag samma siffror som året innan. Man kan ju se det så att det var positivt att få gå igenom det så pass tidigt i sin karriär och lära sig mer om sig själv. Få den mentala resan tidigt i karriären som man kan bygga vidare på.

– Det har jag haft hjälp av här i Hästen. Även när man får tuffa starter i matcherna, som när jag släppte in fyra mål i första perioden mot MoDo eller tre mål efter fem minuter mot Almtuna, så lyckas man studsa tillbaka och hålla den jämna nivån. Det är lätt när man är ung att man sjunker ihop då men jag tycker att jag har visat för mig själv och alla andra att min mentala styrka har växt sedan förra säsongen.

Vad har du jobbat på att förbättra sedan du kom till Hästen?

– Framför allt handlar det om att lita på mitt spel. Inte försöka svaja ifrån det utan hitta rätt linje. Efter matchen ska jag vara nöjd med de flesta beslut jag tagit även om man såklart kan skruva på lite detaljer i varje beslut men i det stora hela ska jag vara nöjd med hur mitt spel ser ut och hur jag agerar där ute.

– När man är ung så är det lätt att man stirrar sig blind på ’stats’ och att man ska ha 95 i räddningsprocent varje match för att det ska se bra ut. Du måste se vad du får för lägen emot dig också.

– Sedan handlar det om mognadsbiten också. Jag har mognat som person mycket också genom den här mentala resan som jag har fått göra.

Jesper Myrenberg har tidigare spelat i LHC men aldrig fått chansen i SHL. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

LOCKAR TILL SIG SHL-INTRESSE

Jesper Myrenbergs framfart under hösten har inte gått obemärkt förbi. Enligt Expressen finns det intresse från ett flertal SHL-klubbar då 21-åringen skulle kunna bli en förhållandevis billig andremålvakt inför nästa säsong där han kan utvecklas på en högre nivå.

Har du själv märkt av intresset från SHL?

– Nej, jag fokuserar på match till match. Absolut har man sett i tidningen att det har skrivits men det är mer än vad jag vet. Det är ju roligt om det finns intresse men det är ingenting jag lägger stor vikt vid nu utan det blir ju för nästa säsong i sådana fall och det får man ta då.

– Jag försöker bara hjälpa Vita Hästen att vinna så mycket matcher som möjligt. Om jag spelar bra så hjälper jag Hästen med det,. Det går ju hand i hand, spelar jag bra så har vi större chans att vinna matcher och samtidigt blir det en bra utveckling för mig inför framtiden.

Känner du att du vore redo att ta ett steg uppåt om möjligheten dök upp?

– Ja, med tanke på förra året och hur jag känner att jag har tagit steg i det mentala framför allt. Tekniskt sett och spelförståelse-mässigt känner jag att jag håller en hög nivå och skulle klara mig på SHL. Det är mer den mentala biten som jag känner att jag behövde visa för mig själv att jag klarar av den här säsongen.

– Hittills har jag tyckt att alla pilar har pekat uppåt på det. Det är bara att fortsätta och inte sluta vilja utvecklas utan bli ännu tryggare i mig själv och ännu starkare. Fortsätta utveckla det mentala för det kommer komma tuffare matcher där man inte har alla studsar med sig eller där man inte är hundra procent fysiskt. Då gäller det att man är där och håller den här jämna nivån som många vill ha i en målvakt, avslutar Jesper Myrenberg.

